Pilot çakılmak üzere

Antalya
SPOR'UN sezon başında 'Pilot Takım' anlaşması yaptığı ve yönetimini değiştirdiği Kemerspor 2003, 3. Lig 1'inci Grup'ta play-off mücadelesi veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantilediği grupta mücadele ilk 5'e girebilmek için devam ediyor. Şenol Fidan teknik direktörlüğünde başarılı sonuçlar alan kulüpte, bir dönem Antalyaspor
'da da forma giyen İbrahim Dağaşan ve Ertuğrul Arslan gibi deneyimli oyuncular bulunuyor. Takımda Antalyaspor alt yapısından gelen ve gelecek vadeden futbolcular da forma giyiyor. Bunlardan biri de milli futbolcu Doğukan Sinik. EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
Beklenenden daha iyi bir performans gösteren Kemerspor 2003'te sahadaki başarının aksine saha dışında ise büyük sıkıntı var. Futbolcular paralarını alamıyor olmalarına rağmen sahada ellerinden geleni yapıyor. Oyuncular, günlük yaşamlarını devam ettirebilecekleri primlerini dahi alamıyor. Genç futbolcular zaten çok düşük olan ücretlerini bile alamazken hayatlarını futboldan kazanan sporcular evlerine ekmek götüremiyor. BULUT SÖZ VERMİŞTİ
Yapılan anlaşmaya göre Kemerspor yönetimi kendi futbolcularına maç başı paralarını ve primlerini, Antalyaspor'dan gelen futbolcularına ise sadece primlerini verecek. Antalyaspor da kendi bünyesinden gönderdiği oyuncuların maç başı paralarını ve maaşlarını ödeyecek. Kemerspor'un, futbolcuların ilk yarıdaki 17 haftalık maç başı paralarına karşılık Haziran ayına senet verdiği, ikinci yarı başladıktan sonra Ocak, Şubat ve Mart aylarında oynanan müsabakaların paralarını ödemediği ileri sürüldü. Kulübün, 4 maçlık galibiyet primlerini bankaya yatırmadığı da belirlendi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut'un 15 Şubat'ta yaptığı basın toplantısında paraların en kısa zamanda ödeneceğini açıklamasına rağmen paraların ödenmemiş olması krize yol açtı.