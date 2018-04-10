Bahar havası

Süper Lig'de Antalya
temsilcileri haftayı karlı kapattı. Antalyaspor
, Karabükspor
deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken puanını 34'e yükseltti. Kırmızı beyazlılar bu hafta oynayacağı Konyaspor
maçını da kazanırsa ligde kalma barajı olarak öngörülen 37 puana ulaşacak ve büyük oranda rahatlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise önceki gün TM Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 14'üncü sırada tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek "Taraftar desteği bizi bir adım ileri taşıyor. Virajı dönmemiz için 3 puan şarttı. Şimdi kalan 6 haftada iki maç daha kazanıp tamamen rahatlamak istiyoruz. Zor maçlarımız olduğu bir gerçek. Ama takımım bunu başarabilecek düzeyde" ifadelerini kullandı. HAMZA HAMZAOĞLU İLE İLK KEZ 3'LÜ SERİ
ANTALYASPOR bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanarak düşme hattından uzaklaştı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetiminde mücadeleci bir yapıya bürünen takım bu hafta Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.