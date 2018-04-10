Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bahar havası

Bahar havası

ve Aytemiz Alanyaspor bu hafta aldıkları galibiyetlerle son 6 haftaya umutlu girdi. İki takımda da bahar havası esiyor

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Bahar havası
Süper Lig'de Antalya temsilcileri haftayı karlı kapattı. , deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken puanını 34'e yükseltti. Kırmızı beyazlılar bu hafta oynayacağı maçını da kazanırsa ligde kalma barajı olarak öngörülen 37 puana ulaşacak ve büyük oranda rahatlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise önceki gün TM Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 14'üncü sırada tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek "Taraftar desteği bizi bir adım ileri taşıyor. Virajı dönmemiz için 3 puan şarttı. Şimdi kalan 6 haftada iki maç daha kazanıp tamamen rahatlamak istiyoruz. Zor maçlarımız olduğu bir gerçek. Ama takımım bunu başarabilecek düzeyde" ifadelerini kullandı.

HAMZA HAMZAOĞLU İLE İLK KEZ 3'LÜ SERİ
ANTALYASPOR bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanarak düşme hattından uzaklaştı. Teknik Direktör yönetiminde mücadeleci bir yapıya bürünen takım bu hafta Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahar havası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN