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Doğaya 9 bin yırtıcı böcek salındı

 Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam keseböceğiyle mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen 9 bin böceği doğaya salındı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:32
Doğaya 9 bin yırtıcı böcek salındı

Kızılçam ormanlarında ağaç yapraklarını yiyerek zarar veren çam keseböceğiyle biyolojik mücadele çalışması kapsamında Müdürlüğü laboratuvarında 1000 anaç ve 8 bin larva olmak üzere toplam 9 bin böceği üretildi. Larvalar ve anaç yırtıcı böcekler doğaya salındı. Çam keseböceğiyle biyolojik mücadele amacıyla ayrıca ormanlarında ağaçlara 300 kuş yuvası da asıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mitat Uyan, il genelinde 60 bin yırtıcı böcek ve 3 bin kuş yuvası üretimi yapıldığını belirterek, "Çam keseböcekleri kızılçam ormanlarında ağaçların yapraklarını yiyerek onlara büyük zarar veriyor. Ayrıca ağaçların kurumuş gibi görünmesine de neden oluyor" dedi.

Manavgat Orman İşletme Müdürü , çam keseböceğiyle daha önceden kimyasal mücadele yapıldığını aktarırken, "Kimyasal mücadele e büyük zarar veriyordu. Orman Genel Müdürlüğü olarak 2012 yılından itibaren biyolojik mücadeleye geçtik. Çam keseböceklerinin popülasyonun artmasını kuşlar ve bizim yırtıcı böcek dediğimiz Calosoma sycophanta böcekleri engelliyor. Bundan dolayı ormanda ağaçlara kuş yuvaları asıyoruz ve yırtıcı böcek larvaları bırakıyoruz" diye konuştu.

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Doğaya 9 bin yırtıcı böcek salındı
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