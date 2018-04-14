Tam zamanı şimdi

Antalya
spor ile Konyaspor
, yarın ligdeki kaderlerini direkt olarak etkileyecek bir 90 dakikaya çıkıyor. Kırmızı beyazlı camia hafta başından bu yana adeta ayakta. Taraftarların sosyal medyada başlattığı kampanya çığ gibi büyüdü. Şehrin tüm caddeleri bayraklarla donatıldı. Protokol ve basın tribününe bugüne kadar görülmemiş sayıda talep geldi. Antalyaspor
, bu maçta galibiyete şehir olarak inandı. BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE
Taraftarlar da yarınki karşılaşma için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Antalya Stadı'nda koreografi hazırlıklarını gece geç saatlere kadar sürdüren Antalyaspor taraftarları, stada dikiş makinesi bile getirdi. 07 Gençlik ve Grup 1966 iki kale arkasında yer alıp tüm desteğini 90 dakika boyunca verecek. Biletlere olan ilgi de çok büyük. 33 bin kişi kapasiteli stadın 30 bini satılmış durumda. Son gün de stadın tamamen dolması bekleniyor. ALT SIRALARIN DİKKATLERi BU MAÇTA
34 puanlı Antalyaspor ile 28 puanlı küme düşme hattındaki Konyaspor arasındaki karşılaşma düşme hattını direkt olarak ilgilendiriyor. Antalyaspor kazanırsa hem tamamen rahatlayacak, hem de rakibini düşme hattında tutarak son 5 haftaya 9 puan önde girecek. Beraberlik de rakiple arasındaki puan farkını korumak adına kötü bir sonuç olarak görülmüyor. YÖNETİM İNANIYOR
Antalyaspor yönetimi de yaptığı ziyaretlerle kentin dinamiklerini harekete geçiriyor. Başkan Cihan Bulut, Asbaşkan Şefik Öz ve Genel Müdür Adem Kart'ın bir durağı da SABAH Akdeniz
oldu. Haber Müdürü İbrahim Okumamış ve Editör Murat Özgen ile bir araya gelen yönetim, göreve geldiklerinden sonra özellikle futbolcuların inanılmaz bir özveri ve fedakarlık örneği gösterdiğinin altını çizdi. Başkan Bulut, "Karakterli futbolculardan oluşan bir kadromuz var. Onlar saha içinde takım olunca ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi. Bizler de saha dışında tüm Antalya olarak kenetlenip başarıya olan inancımızı tribünlerde göstermeliyiz" dedi. STADYUMA DİKİŞ MAKİNESİ GETİRİLDİ
Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma öncesi taraftarlar harıl harıl çalışıyor. Oluşturulan özel ekip, gecenin ilerleyen saatlerine kadar koreografi hazırlıklarını sürdürdü. Antalyaspor taraftarları, stada dikiş makinesi bile getirdi. Döşeme ustası Halil Tombak ile Mehmet Güneyaslan stadyumun içine kurulan dikiş makinesinde hünerlerini Antalyaspor için konuşturdu.