Dağ fare doğurdu

Süper lig'in 29'uncu haftasında Antalya
spor, sezonun final maçı niteliğindeki karşılaşmada Konyaspor
'u ağırladı. Antalyaspor
, karşılaşmaya savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktı. İlk yarım saat içinde Konyaspor 2, Antalya
spor 1 tehlikeli atak yaptı. Topa daha çok sahip olan Konyaspor, önce Bourabia, ardından Ali Turan'ın iki kafa vuruşundan sonuç alamazken, Antalyaspor'un hızlı hücumunda Jevtoviç'in şutu az farkla auta çıktı. Maçın ilk 45 dakikasının son pozisyonunu Antalyaspor yine Jevtovic ile buldu ama iki takım da skor tabelasını değiştirecek golü bulamayınca devre 0-0 sona erdi. GOL YEMEKTEN KORKTULAR
Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım gole uzaktı. İlk yarıda daha iyi görünen Konyaspor, ikinci yarıda da ilk pozisyonu bulan ekip oldu. 48'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından Eto'o'nun pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşu yandan dışarı çıktı. 60'ıncı dakikada Djourou'nun kafayla indirdiği topla ceza sahası dışında buluşan Bourabia'nın sert şutu kalenin üzerinden auta gitti. 74'üncü dakikada Yekta'nın pasında topla buluşan Charles'in yaklaşık 35 metreden yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı. Dakikalar ilerledikçe iki takım da kaybetmemeyi tercih eden bir oyun anlayışı ortaya koyunca karşılaşma 0-0 sona erdi. Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki puan farkı 6'da kaldı. Konyaspor, aldığı 1 puana rağmen düşme hattından çıkamazken Antalyaspor 11'inci sıraya yükseldi. HAMZAOĞLU SÜRPRİZ YAPTI
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, herkesi şaşırtan bir kadro sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta galibiyet golünü atan Deniz Kadah'ı yedek soyunduran Hamzaoğlu, uzun bir aradan sonra Emre'ye ilk 11'de görev verdi. Genç teknik adam Emre, Jevtovic ve Doukara dışında savunma yönü daha güçlü oyuncuları tercih etti. Yedek kulübesinde 2 kaleci hariç 4 futbolcu vardı. ETO'O'YA DOLAR TEPKİSİ
ANTALYASPOR taraftarları Samuel Eto
'o'yu ısınma hareketlerinden oyun alanını terk ettiği ana kadar sürekli protesto etti. Soyunma odasına giderken Eto'o'nun resminin bulunduğu sahte dolarları sahaya atan taraftarlar, top her ayağına geldiğinde Kamerunlu futbolcuyu ıslıkladı. RAKİP OLDULAR
KONYASPOR'DA daha önce Antalya futboluna hizmet etmiş isimler dün kırmızı beyazlı renklere karşı mücadele etti. Devre arasında tartışmalı bir şekilde Konya'nın yolunu tutan Samuel Eto'o'nun dışında daha önce Antalyaspor forması giyen Ali Turan ve futbol altyapısını Antalya'da alan Selim Ay ilk 11'de görev yaptı.