Transfere 65 milyon

Antalya
spor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, bu sezon transfer
bütçelerinin 11-12 milyon euro civarında olacağını ve takıma 5 takviye yapacaklarını söyledi. Taraftarları heyecanlandıracak 1-2 oyuncu ile görüştüklerini ve birkaç gün içinde transferleri netleştireceklerini ifade eden Arıcı, önceliğin sol bek ve sol kanat mevkilerinde olduğunu belirtti. DENİZ VE ÖMER
Sözleşmesi sona eren Deniz Kadah'la görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Arıcı, "3-4 gün içinde olumlu ya da olumsuz sonlandırırız. Ömer Şişmanoğlu
ile ilgili menajerler aracılığı ile gelen teklif var. Ömer'in uzun süren sakatlık durumu var. Bunun araştırmasını yaptıktan sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. SANDRO 2.3 MİLYON EURO
Sandro'nun Seri A'yı son sırada tamamlayarak küme düşen Benevento'ya 2.3 milyon Euro'ya satıldığını bildiren Arıcı, "Sandro'yu 4 taksitle 2.3 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine sattık. İlk taksiti bu ay içerisinde alacağız" şeklinde konuştu. 40 MİLYON TL GELİR Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin, Antalyaspor
Derneği'ne hediye ettiği benzin istasyonu arazisinin ihalesinin pazartesi günü gerçekleşeceğini dile getiren Arıcı, "Yayıncı kuruluştan gelecek para ile birlikte kulübümüzün kasasına kısa süre içinde yaklaşık 40 milyon TL kadar önemli bir gelir girmiş olacak. Bu paralarla transferde elimiz çok rahatlayacak" diye konuştu.