Bizimkiler hava attı

Antalya
takımları hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi son provalarını gerçekleştiriyor. Antalyaspor
ve Alanyaspor
, son oynadıkları hazırlık maçlarında bol gollü galibiyetler alarak moral depoladı. Antalya
spor, Kuveyt takımı Kuwait Sport'u 4-0, Aytemiz Alanyaspor da Azerbaycan ekibi Sumqayit'i 7-0 mağlup etti. DANILO'NUN MAÇI OLDU
Rakip takım karşısında baştan sona üstün oynayan Antalyaspor, maç boyunca kalesinde ciddi bir tehlike yaşamadı. Kırmızı-beyazlı takımı Almanya Hiljanda'da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Antalya'dan gelen taraftarlar da destekledi. Antalyaspor'u Kuwait Sport karşısında farklı galibiyete taşıyan golleri ilk yarıda Danilo (2), ikinci yarıda ise Souleymane Doukara ve Bahadır kaydetti. GOLLER 7 FARKLI İSİMDEN DÜZCE
'DE hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, Malatyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından ikinci hazırlık maçında Azerbaycan'ın Sumqayit ekibi ile gücünü denedi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası
Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Alanyaspor'un gollerini 6. dakikada Lucas Villafanez, 42. dakikada Bobo, 49. dakikada Efecan Karaca, 55. dakikada Djalma Campos, 74. dakikada Emre Güral, 77. dakikada Hasan Ayaroğlu ve 89. dakikada Emre Akbaba kaydetti. 22 FUTBOLCU OYNADI
ANTALYASPOR Hollanda'da sürdürdüğü kamp çerçevesinde ikinci hazırlık maçını oynadı. İlk maçında Fortuna Sittard'ı Halim Terry'nin golüyle 1-0 yenen Antalyaspor, ikinci hazırlık maçında Kuwait Sport ile karşılaştı. Antalyaspor'da Ferhat (Dk. 46 Ozan), Nazım (Dk. 67 Salih), Celustka (Dk. 60 Bahadır), Diego (Dk. 60 Chico), Birkan (Dk. 46 Musa), William (Dk. 60 Harun), Hakan (Dk. 60 Osman), Charles (Dk. 60 Yekta), Danilo (Dk. 67 Mustafa İnan), Maicon (Dk. 60 Serdar), Doukara (Dk. 60 Halim) forma giydi.