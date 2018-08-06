Zor ama umutlu

Antalya
spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, transfer yapmaları gerektiğini, bunun için uğraştıklarını belirtti. Geçtiğimiz 2017-2018 futbol sezonunu 38 puanla 14. sırada tamamlayan Antalyaspor
, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Sandro, Deniz Kadah, Sakıb Aytaç, Emre Güral, Djourou gibi takımın önemli oyuncularını kaybeden kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'dan Aly Cissokho, Gençlerbirliği'nden Serdar Özkan ve alt yapısından yetişen Osman Çelik'i transfer etti.
YÖNETİM ÇALIŞIYOR
Antalyaspor'un Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahip olduğunu, sezon önceki kamplarının verimli geçtiğini söyleyen teknik direktör Bülent Korkmaz, "Hem transferde hem de maddi anlamda bazı sıkıntılarımız olsa da yöneticilerimiz onları en kısa zamanda çözmek için çalışıyor, çabalıyorlar. Şu anki ortamdan çok memnunum. Her şey düşündüğümüze yakın" diye konuştu. Antalyaspor'la anlaştığında bazı mevkilere transfer yapılması gerektiğini söylediğini ifade eden Korkmaz, "Transfer yapmamız kesinlikle gerekli, bunun için uğraşıyoruz. 2-3 mevkiye transfer yapmamız gerekiyor" dedi. Sezona zorlu bir fikstürle başlayacaklarını anlatan Bülent Korkmaz, "İlk yarı bizim için çok zor geçecek. Bu süreci iyi atlatırsak, sezonun ikinci yarısı hem fikstür hem de saha avantajıyla çok daha farklı bir Antalyaspor görebiliriz" diye konuştu.
EFE'NİN HEDEFİ BÜYÜK
Samsun'da 11-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye Şampiyonu olan Ömer Efe Kurdoğlu ve Havalı Silahlar ve Atıcılık antrenörü Abdurrahman Vural, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ömer Efe Kurdoğlu, bundan sonraki hedefinin kimsenin ulaşamadığı 60 puanlık atışlar yaparak olimpiyatlara gitmek olduğunu söyledi.