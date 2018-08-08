Bulutlar dağıldı

Antalya
spor'da sezonun bitimiyle birlikte başlayan mali sıkıntı aşılmak üzere. Bu durum en çok parasını almakta zorlanan ve bu nedenle antrenmana çıkmayan mevcut futbolcuları sevindiriyor. Kısa süre içinde birikmiş alacaklarının bir kısmını almayı planlayan futbolcuların neşesi antrenmanlara da yansıyor.
ANLAŞMALAR TAMAM
Benzin
istasyonu arazisinin satılması, eski başkan Ali Şafak Öztürk ile yapılan anlaşma ile temliklerin şimdilik kaldırılması, kulübe para girişini sağladı. Hiçbir maddi kaynağı bulunmayan Antalyaspor
yönetiminin bu hamleler ile eli rahatladı. Eski futbolcuları Osman Çelik ve Serdar Özkan ile savunmanın soluna yapılan Cissokho takviyelerinin dışında yeni transfer yapamayan yönetim, görüşmeleri hızlandırdı. Antalyaspor yönetimi belirlenen mevkiler için daha önce yapılan ancak kriz nedeniyle atılamayan adımları kısa sürede atmaya çalışacak. Önceliği mevcut futbolcuların alacaklarına veren yönetim, ödeme yaptıktan sonra yeni transferler için harekete geçecek. Önceliğin sol önde oynayan bir oyuncu olduğu, stoper ve forvet mevkilerine de takviye yapılabileceği belirtiliyor.
YÜZLERİ GÜLÜYOR
Yaşanan son gelişmeler Antalyaspor yönetimi kadar futbolcuları da sevindirdi. Bülent Korkmaz
yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da futbolcular zorlu çalışma temposunu neşeli bir şekilde tamamlayıp tam bir takım görüntüsü veriyor. Uzun süre sonra yüzleri gülen futbolcular yeni sezon