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’ta şüpheli

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Kaş’ta şüpheli yangın
Antalya'nın ilçesinde çıkan orman ında 25 hektar kızılçam ormanı yandı. Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkisinde, kızılçam ormanıyla kaplı alanda yangın çıktı. 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 8 su ikmal arazözü, 2 tır, 10 kamyonet ve 104 işçiyle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanın iç kesimlerine yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Gece boyunca bölgede soğutma yapan ekipler, halen çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 25 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangında kasıt ihtimali üzerinde duran jandarma inceleme başlattı.
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Kaş’ta şüpheli yangın
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