Turizmciden destek paketi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB
) Ağustos ayı geleneksel öğle yemeğinde konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, şehrin bir markası olan Antalya
spor'un her zaman yanında yer alacaklarını belirtti. AKTOB üyelerinin kulübe destek olması amacıyla üç türlü destek paketi hazırladıklarını söyleyen Yağcı, AKTOB üyelerine seslenerek "Antalyaspor
Antalya'nın takımıdır. Ve bizim de sektör olarak bu dönemde takımıza sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Yapabildiğiniz, elinizde ne geliyorsa destek vermenizi rica ediyorum" dedi. ANTALYASPOR BÜYÜK DEĞER
Antalyaspor'un turizmde de tanıtım açısından son derece önemli bir marka olduğunu kaydeden AKTOB Başkanı Yağcı, "Barcelona
'yı ve Real Madrid
'i nasıl şehirlerinin yanında takımları ile birlikte biliyorsak Antalyaspor'un da mutlaka Antalya'yı ifade ettiğini iyi idrak etmeliyiz. Antalyaspor hem tanıtım anlamında hem de şehir anlamında çok büyük değerdir" diye konuştu. DETAYLAR AÇIKLANACAK
AKTOB olarak takıma sahip çıkılması gerektiğini açıkça ifade ettiklerini anlatan Yağcı, "Neler yapabiliriz diye düşündük, bazı kararlar aldık. Biz sektörümüze Antalyaspor adına destek olmak amacıyla 3 adet destek paketi açıklayacağız. Bunları altın, gümüş ve platin adı altında belirledik. Bunların belli bedeli olacak. Bu bedelin karşılığında da kulübün hem reklam noktasında hem de statta alacağı faydalar noktasında bir paket açıklayacağız. Ve bunu da tüm üyelerimize ve sektörümüze sirküle edeceğiz. Tüm üyelerimize destek paketleri konusunda detayları paylaşacağız" dedi.