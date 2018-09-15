Tek aday çalışması

Antalya
spor'u yeni dönemde yönetecek olan Ali Şafak Öztürk
'ün 'Ya A.Ş. ve dernek başkanlığı, ya da hiç biri' talebi yerine geliyor. Kırmızı beyazlı kulübü daha rahat ve verimli yönetebilmek için bu sistemin şart olduğunu dile getiren Öztürk, "Ben A.Ş. ve dernek başkanlığına adayım. Dernek başkanlığına aday olan kimse varsa, A.Ş. başkanlığı için de aday olmasını bekliyorum. Ben de destek vereceğim" demişti. İKNA EDİLİYORLAR
Camianın bazı isimlerinin her iki koltuğu da aynı kişinin oturmasının denetim mekanizmasını çalıştırmayacağı görüşünü benimseyerek dernek başkanlığı için aday çıkarma hamlesi şimdilik askıda kaldı. İsmail Bilal ve Aziz Çetin'in isimlerinin geçtiği adaylık için İsmail Bilal'in bu dönem için vazgeçtiği, Aziz Çetin'in ise yapılan görüşmelerden sonra çekilebileceği ifade ediliyor. 22 VE 29 EYLÜL ÖNEMLİ
Bugün yapılması gereken, çoğunluğun sağlanamaması halinde 22 Eylül Cumartesi günü kesin olarak gerçekleştirilecek olan Antalyaspor
Kulübü Derneği seçiminin ardından Ali Şafak Öztürk kolları sıvayacak. Şu anda önceki yönetime dahil olarak kulübü yönetmeye çalışan Başkan Öztürk, 29 Eylül'deki A.Ş. genel kurulu ile kendi yönetimini oluşturacak ve tamamen profesyonel ve amatör branşlara hakim olacak ADAYLIKTAN VAZGEÇTİLER Antalya
spor Kulübü Derneği'nin genel kurulunda Ali Şafak Öztük'ün tek aday olması bekleniyor. Resmen açıklamasa da aday olduğu ifade edilen Büyük Antalyaspor Derneği Başkanı avukat Aziz Çetin'in geri çekileceği belirtiliyor. Dernek Başkanlığı için istekli olduğunu bilinen İsmail Bilal'in de bu dönemde aday olmayacağı ifade ediliyor.