Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tek aday çalışması

Tek aday çalışması

’un dernek seçimine tek adayla gitmesi için çalışmalar yapılıyor. Başkan ’ün yeni dönem için talebi, camianın ileri gelenleri tarafından oluşturulmaya çalışılıyor

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Tek aday çalışması
Antalyaspor'u yeni dönemde yönetecek olan 'ün 'Ya A.Ş. ve dernek başkanlığı, ya da hiç biri' talebi yerine geliyor. Kırmızı beyazlı kulübü daha rahat ve verimli yönetebilmek için bu sistemin şart olduğunu dile getiren Öztürk, "Ben A.Ş. ve dernek başkanlığına adayım. Dernek başkanlığına aday olan kimse varsa, A.Ş. başkanlığı için de aday olmasını bekliyorum. Ben de destek vereceğim" demişti.

İKNA EDİLİYORLAR
Camianın bazı isimlerinin her iki koltuğu da aynı kişinin oturmasının denetim mekanizmasını çalıştırmayacağı görüşünü benimseyerek dernek başkanlığı için aday çıkarma hamlesi şimdilik askıda kaldı. İsmail Bilal ve Aziz Çetin'in isimlerinin geçtiği adaylık için İsmail Bilal'in bu dönem için vazgeçtiği, Aziz Çetin'in ise yapılan görüşmelerden sonra çekilebileceği ifade ediliyor.

22 VE 29 EYLÜL ÖNEMLİ
Bugün yapılması gereken, çoğunluğun sağlanamaması halinde 22 Eylül Cumartesi günü kesin olarak gerçekleştirilecek olan Kulübü Derneği seçiminin ardından Ali Şafak Öztürk kolları sıvayacak. Şu anda önceki yönetime dahil olarak kulübü yönetmeye çalışan Başkan Öztürk, 29 Eylül'deki A.Ş. genel kurulu ile kendi yönetimini oluşturacak ve tamamen profesyonel ve amatör branşlara hakim olacak

ADAYLIKTAN VAZGEÇTİLER
spor Kulübü Derneği'nin genel kurulunda Ali Şafak Öztük'ün tek aday olması bekleniyor. Resmen açıklamasa da aday olduğu ifade edilen Büyük Antalyaspor Derneği Başkanı avukat Aziz Çetin'in geri çekileceği belirtiliyor. Dernek Başkanlığı için istekli olduğunu bilinen İsmail Bilal'in de bu dönemde aday olmayacağı ifade ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek aday çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN