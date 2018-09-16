Hızlanmışken ileri

Süper Lig'de milli maç arasından sonra heyecan yeniden başlıyor. İlk 2 haftayı 1 puanla kapattıktan sonra önce Beşiktaş'ı İstanbul'da, ardından Çaykur Rizespor'u müthiş bir geri dönüşle Antalya'da mağlup eden kırmızı beyazlılar, bu kez Başakşehir deplasmanında aynı başarılı sonucu almak için hazırlıklarını tamamladı.

İKİ CEZALI OYUNCU

Mali sorunların çözülmesi ve yeni transferlerin lisanslarının çıkartılmasından sonra kadro derinliğine biraz olsun ulaşan Antalyaspor, yine de sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle bu maçta da sıkıntı yaşayacak. Antalyaspor'da cezası bu maçla birlikte sona erecek olan Charles ile kırmızı kart cezalısı Doukara'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Zeki forma giyemeyecek.

ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR

Geçtiğimiz yılın şampiyonluk yarışında olan takımlarından Medipol Başakşehir ise bu sezona da iyi başladı. 4 maçta 3 galibiyet alarak sıralamada 3'üncülüğü elde eden İstanbul temsilcisi, evinde puan kaybı yaşamak istemiyor. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Alparslan ile Kerim Hafez forma giyemeyecek. Clichy'nin durumu maç saatinde belli olacak. Arda Turan ve Emre Belözoğlu da cezaları nedeniyle oynayamayacak.