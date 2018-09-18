Büyü bozuldu

Antalya lyaspor, deplasmanda Başakşehir 'e 4-0 yenilerek hem bu sezonun en farklı yenilgisini aldı, hem de 2 haftalık galibiyet serisine nokta koydu. 90 dakika boyunca sahada hiçbir varlık gösteremeyen futbolcuların yeterince mücadele etmemesi ise taraftarı en çok üzen konu oldu. Antalya'dan maçı izlemeye giden yüzlerce taraftar skor ne olursa olsun takımı desteklemeyi sürdürürken alınan farklı yenilgi sonrası evlerine üzgün döndü.

MÜCADELE YOK

Antalyaspor taraftarını en çok üzen ise takımın yeterince mücadele etmemesiydi. 3-1 geriden gelinip 3-3 bitirilen ve hatta galibiyetin kaçırıldığı Konyaspor maçı, deplasmanda 3-2 kazanılan Beşiktaş mücadelesi ve 1-0 geriye düşüp 10 kişi kalınan maçta 2-1 galip tamamlanan Çaykur Rizespor maçında gösterilen mücadelenin bu kez sahaya yansımaması taraftarı üzdü.

KADRO DEĞİŞEBİLİR

Takıma yeni katılan transferlerin de henüz tam olarak adapte olamamasının yanı sıra, mevcut futbolcuların verimlerinin düşük olması, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da elini kolunu bağladı. Lige verilen aranın takımın temposunu düşürdüğü görülürken genç teknik adamın bu hafta oynanacak Sivasspor maçında kadroda revizyona gidebileceği belirtildi. Cezaları biten Souleymane Doukara ve Charles da Silva'nın da takıma katılacak olması, Korkmaz'ı rahatlattı.