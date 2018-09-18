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Büyü bozuldu

, deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynadı. Taraftarı üzen ise, Konyaspor, Rizespor ve maçlarındaki mücadeleyi görememek oldu

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Büyü bozuldu
Antalyalyaspor, deplasmanda 'e 4-0 yenilerek hem bu sezonun en farklı yenilgisini aldı, hem de 2 haftalık galibiyet serisine nokta koydu. 90 dakika boyunca sahada hiçbir varlık gösteremeyen futbolcuların yeterince mücadele etmemesi ise taraftarı en çok üzen konu oldu. Antalya'dan maçı izlemeye giden yüzlerce taraftar skor ne olursa olsun takımı desteklemeyi sürdürürken alınan farklı yenilgi sonrası evlerine üzgün döndü.

MÜCADELE YOK
taraftarını en çok üzen ise takımın yeterince mücadele etmemesiydi. 3-1 geriden gelinip 3-3 bitirilen ve hatta galibiyetin kaçırıldığı Konyaspor maçı, deplasmanda 3-2 kazanılan mücadelesi ve 1-0 geriye düşüp 10 kişi kalınan maçta 2-1 galip tamamlanan maçında gösterilen mücadelenin bu kez sahaya yansımaması taraftarı üzdü.

KADRO DEĞİŞEBİLİR
Takıma yeni katılan transferlerin de henüz tam olarak adapte olamamasının yanı sıra, mevcut futbolcuların verimlerinin düşük olması, teknik direktör 'ın da elini kolunu bağladı. Lige verilen aranın takımın temposunu düşürdüğü görülürken genç teknik adamın bu hafta oynanacak maçında kadroda revizyona gidebileceği belirtildi. Cezaları biten Souleymane Doukara ve Charles da Silva'nın da takıma katılacak olması, Korkmaz'ı rahatlattı.

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Büyü bozuldu
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