Büyü bozuldu

MÜCADELE YOK
Antalyaspor taraftarını en çok üzen ise takımın yeterince mücadele etmemesiydi. 3-1 geriden gelinip 3-3 bitirilen ve hatta galibiyetin kaçırıldığı Konyaspor maçı, deplasmanda 3-2 kazanılan Beşiktaş mücadelesi ve 1-0 geriye düşüp 10 kişi kalınan maçta 2-1 galip tamamlanan Çaykur Rizespor maçında gösterilen mücadelenin bu kez sahaya yansımaması taraftarı üzdü.
KADRO DEĞİŞEBİLİR
Takıma yeni katılan transferlerin de henüz tam olarak adapte olamamasının yanı sıra, mevcut futbolcuların verimlerinin düşük olması, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da elini kolunu bağladı. Lige verilen aranın takımın temposunu düşürdüğü görülürken genç teknik adamın bu hafta oynanacak Sivasspor maçında kadroda revizyona gidebileceği belirtildi. Cezaları biten Souleymane Doukara ve Charles da Silva'nın da takıma katılacak olması, Korkmaz'ı rahatlattı.