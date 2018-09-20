Akrep’in 3 silahşörü

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ntalyaspor, Süper Lig
'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 7 puan topladı ve 10'uncu sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılar bu 5 haftada 8 gol atıp 12 gol yedi. Antalya
spor, ligin en çok gol atan 6'ncı takımı olurken, en çok gol yiyen takımı konusunda liderliği bırakmadı. ELDİVENLERİ DEVRALDI Antalyaspor
'da geride kalan 5 haftada 22 futbolcu forma giydi. Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz
, 22 futbolcuya forma şansı verirken sadece 3 oyuncudan hiç vazgeçmedi. Bu sezon eldivenleri teslim ettiği Boffin kalesinde 12 gol görmesine rağmen başarılı kurtarışlarıyla bir çok maçta kritik hamleler yaptı. Geçtiğimiz sezon kaleyi koruyan Ferhat ise bu sezon 5 maçta yedek kulübesinde bekledi. Genç Ozan ise bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi. YILLARIN DENEYİMİ
Antalyaspor'un bankolarından biri de Hakan Özmert oldu. Geçtiğimiz yıl Medipol Başakşehir'den transfer edilen Hakan, deneyimi ve akıllı futboluyla ön plana çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu 5 maçı tamamında da forma giyerken bu sezon skora da etki etmeye başladı. Hakan Özmert geride kalan 5 haftada 2 gol 3 asistlik bir performans gösterirken atılan 8 golün 5'ine direkt katkı koymuş oldu. Hakan Özmert bu sezon Beşiktaş ve Çaykur Rizespor filelerini havalandırıp gol sevinci yaşadı. Antalyaspor'da istikrar sembollerinden biri de kaptan Diego oldu. Brezilyalı futbolcu taktığı kaptanlık pazubandının da hakkını verdi. 5 haftada savunmada gösterdiği üstün performansa hücumda da destek veren Diego, 3-3 biten Konyaspor maçında 2 gol atarak Antalyaspor'u hayata döndürmüştü. Diego, Çaykur Rizespor maçında Mevlüt'e yaptığı asistin yanı sıra uzatmalarında kazandırdığı penaltı ile de öne çıktı. İSKELET KADRO
ANTALYASPOR'DA takımın 3 bankosunun yanı sıra Nazım Sangare de sakatlığı nedeniyle kaçırdığı Başakşehir maçı öncesi 4 maçın tamamında da forma giyerek 360 dakika sahada kaldı. Ondrej Celustka ise Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp oyundan çıkınca 5 maçın tamamında sahada kalma şansını kaybetti. Çek futbolcu 386 dakika forma giydi. Genç oyuncu Doğukan Sinik de 5 maçın tamamında forma giymesine rağmen son 4 maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve sadece 1 kez 90 dakika sahada kalıp 332 dakika oynadı. Takımda 300 dakika barajını geçen diğer oyuncular ise Doukara (335) ve Yekta (304) oldu. ATTIĞI VE YEDİĞİNDE 4 FARK VAR
ANTALYASPOR, geçtiğimiz yıl ile bu yıl karşılaştırıldığında attığı ve yediği gollerde 4 fark elde etti. Geçtiğimiz sezon 5'inci hafta sonunda 4 gol atıp 8 gol yiyen ancak galibiyet elde edemeyen kırmızı-beyazlılar bu sezon 2 galibiyet alarak 8 gol atıp 12 gol yedi.