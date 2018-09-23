Çifte zafer bekliyoruz

Süper Lig
'de 6'ncı hafta karşılaşmalarında Antalya
spor ve Aytemiz Alanyaspor
bugün sahaya çıkıyor. Günün ilk heyecanı Alanyaspor ile İstanbul
'da yaşanacak. Son iki haftayı 6 puanla tamamlayarak özgüven kazanan turuncu yeşilliler, geçen hafta Galatasaray
'a karşı ağır bir yenilgi alan Kasımpaşa
'ya konuk oluyor. Aytemiz Alanyaspor'da Mbilla, Campos ve Welinton sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Kasımpaşa'da ise Khalili sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.
SERİYE DEVAM
Günün ikinci heyecanı ise Antalya'da. Yükselişine Başakşehir deplasmanında nokta koyan kırmızı beyazlılar, bugün Demir Grup Sivasspor
'u ağırlayacak. Antalyaspor
'da Zeki Y dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kırmızı beyazlılar taraftarının da desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp rahat bir nefes almak istiyor. Sivasspor ise kötü gidişine Antalya'da son vermek istiyor. Sivasspor'da Cyriac forma giyemeyecek.