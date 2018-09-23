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Çifte zafer bekliyoruz

ve , ’de galibiyet için sahaya çıkıyor. Antalyaspor, ’u ağırlıyor, Alanya ise deplasmanında

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Çifte zafer bekliyoruz
'de 6'ncı hafta karşılaşmalarında Antalyaspor ve Aytemiz bugün sahaya çıkıyor. Günün ilk heyecanı Alanyaspor ile 'da yaşanacak. Son iki haftayı 6 puanla tamamlayarak özgüven kazanan turuncu yeşilliler, geçen hafta 'a karşı ağır bir yenilgi alan 'ya konuk oluyor. Aytemiz Alanyaspor'da Mbilla, Campos ve Welinton sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Kasımpaşa'da ise Khalili sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

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Günün ikinci heyecanı ise Antalya'da. Yükselişine Başakşehir deplasmanında nokta koyan kırmızı beyazlılar, bugün Demir Grup 'u ağırlayacak. 'da Zeki Y dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kırmızı beyazlılar taraftarının da desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp rahat bir nefes almak istiyor. Sivasspor ise kötü gidişine Antalya'da son vermek istiyor. Sivasspor'da Cyriac forma giyemeyecek.
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Çifte zafer bekliyoruz
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