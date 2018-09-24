Zor oldu güzel oldu

Süper Lig
'in 6'ncı haftasında Antalya
spor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Maça iyi başlayan taraf Antalyaspor
oldu. Henüz 4'üncü dakikada çok net bir fırsat kaçtı. Maicon savunmanın arkasına sarktı. Kaleye vurmakta da bomboş durumdaki Mevlüt'e vermekte de geciken Brezilyalı büyük fırsat kaçırdı. 9'uncu dakikada konuk takım penaltı kazandı. Doğukan'ın Emre'yi düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Kone gole çevirince Sivasspor 1-0 öne geçti. Beraberlik için yüklenen Antalya
spor, 31'inci dakikada Diego'nun kafa vuruşunda ilk kez kaleyi tutturdu ama skor değişmedi. DOUKARA ATTI
Antalyaspor aradığı golü 35'te buldu. Hakan'ın kornerine çok iyi kafa vuran Mevlüt Erdinç
uzak köşeden topu filelere gönderip skoru eşitledi. 44'te penaltıyı kazanan bu kez Antalyaspor oldu. Mevlüt Erdinç, Emre tarafından düşürülünce penaltı düdüğü çaldı. Atışı 45'inci dakikada kullanan Doukara takımını 2-1 öne geçiren golün sahibi oldu ve ilk yarı 2-1 sona erdi. 2. YARI AĞIR ÇEKİM
ANTALYASPOR soyunma odasına önde gidince ikinci yarıda tempoyu düşürdü. Konuk Sivasspor beraberliği yakalamak için yüklenmeye çalışsa da ilk tehlikeli şutunu Medjani'nin kafa vuruşuyla 74'üncü dakikada buldu. Antalyaspor ikinci yarıda hiç pozisyona giremediği gibi dakikalar ilerledikçe savunmaya daha çok yaslandı. 78'de Emre Kılınç mutlak bir pozisyondan daha yararlanamadı ve topu auta gönderdi. Antalyaspor 88'de Danilo ile gole yaklaştı, 90'da Sangare'nin geri pasında Boffin son anda golü önledi. 90+3'te net bir fırsatı daha kaçıran Sivasspor beraberliği bulamadı ve maçı kazanan Antalyaspor oldu. BAŞKAN TÜREL DESTEK VERDI
ANTALYASPOR'UN ilk yarıda 1-0 geriye düşmesinden sonra sahneye Mevlüt Erdinç çıktı. Hakan'ın kornerinde mükemmel bir kava vuruşu yapan Mevlüt, takımına penaltı kazandıran oyuncu da oldu. Golcü futbolcu ilk yarıda iki gole de direkt katkı koydu ama ikinci yarıda orta alanda yaşadığı bir sakatlık sonrası yerini 52'nci dakikada Danilo'ya bıraktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de maçı taraftarların arasında takip etti.