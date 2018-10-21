Kardeşlik derbisi

Hedef üst sıralaR Süper Lig'de bu hafta Antalya derbisi yaşanacak. Sezonun ilk haftalarındaki kötü gidişin ardından toparlanan iki Antalya takımı A. Alanyaspor ve Antalyaspor, ligde üst sıraları zorlamaya başladı. Bugün yeşil sahada birbirlerine rakip olacak olan iki dost ve kardeş takımın mücadelesinde 90 dakikalık süre boyunca büyük heyecan yaşanacak.

ŞİMŞEK'TE CEZALI YOK

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor yenilgisi ile girdiği milli maç arasında hem moral depoladı, hem de yeni bir başlangıç için sıkı bir şekilde hazırlandı. Turuncu yeşilli ekipte cezalı oyuncu bulunmamasına rağmen savunmanın önemli ismi Welinton ile gol silahlarından Mbilla Etame ve Papiss Cisse'nin sakatlıkları bulunuyor.

SAKATLAR 3'E DÜŞTÜ

Antalyaspor da milli maç arasına 1-0'lık Galatasaray yenilgisi ile girdi. Akrep, 6'ncı sıraya kadar yükseldiği Süper Lig'de üst sıraları zorlamanın planlarını yaparken kayıp yaşamak da istemiyor. Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Antalyaspor'da Charles Da Silva, Jean Armel Drole ve Barrada sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacaklar.