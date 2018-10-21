Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kardeşlik derbisi

Kardeşlik derbisi

ile bugün ’de puan mücadelesine çıkacak. İki takımında 3 puan mücadelesi kadar centilmenlik de ön plana çıkacak

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Kardeşlik derbisi

Hedef üst sıralaR Süper Lig'de bu hafta derbisi yaşanacak. Sezonun ilk haftalarındaki kötü gidişin ardından toparlanan iki Antalya takımı A. ve , ligde üst sıraları zorlamaya başladı. Bugün yeşil sahada birbirlerine rakip olacak olan iki dost ve kardeş takımın mücadelesinde 90 dakikalık süre boyunca büyük heyecan yaşanacak.

ŞİMŞEK'TE CEZALI YOK
Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor yenilgisi ile girdiği arasında hem moral depoladı, hem de yeni bir başlangıç için sıkı bir şekilde hazırlandı. Turuncu yeşilli ekipte cezalı oyuncu bulunmamasına rağmen savunmanın önemli ismi Welinton ile gol silahlarından Mbilla Etame ve 'nin sakatlıkları bulunuyor.

SAKATLAR 3'E DÜŞTÜ
Antalyaspor da milli maç arasına 1-0'lık yenilgisi ile girdi. Akrep, 6'ncı sıraya kadar yükseldiği 'de üst sıraları zorlamanın planlarını yaparken kayıp yaşamak da istemiyor. Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Antalyaspor'da Charles Da Silva, Jean Armel Drole ve Barrada sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacaklar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlik derbisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN