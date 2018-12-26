Asgari ücret sevinci

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlenmesi çalışanları sevindirdi. Yüzde 26,05'lik artış asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış olması ve üç çocuklu çalışanın alacağı asgari ücreti Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte 2 bin 155 TL'ye yükseltmesi sevinci artırdı.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, asgari ücretin enflasyon oranında arttırılması gerektiğini bunun da yapıldığını söyledi. Çetin, "Mevcut artış çalışan açısından olum ve yerinde bir karar oldu" dedi. ATSO Başkanı, elektrik ve doğalgazda yapılan yüzde 10'luk indirimin de toplumun her kesimi için olumlu olduğunu vurgulayarak, "Üretim açısından her türlü indirim önemli. Üretime destek sağlanıyor" ifadelerini kullandı.Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise, asgari ücretteki artış ile çalışanların maaşlarının makul bir seviyeye geldiğini kaydetti. Dere, "Maliyetler arttı, kar marjı düştü. İşçi kardeşlerimizin haklarını korumamız lazım. Bu nedenle elektrik ve doğalgazdaki yüzde 10'luk indirim de çok olumlu. Esnafın ve yanında çalışanların evine ekmek getirebilmesi için indirimlerin devam etmesi gerek" dedi. İşveren Ümit Uğur da, doğalgaz ve elektrikteki indirimin bir iş veren olarak kendisini mutlu ettiğini anlatarak bunun üretime katkı sağlayacağını vurguladı.Asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanmasını işçiler önemli bir gelişme olarak karşıladı. Çalışanlar, "Beklentimizin üzerinde bir artış oldu. Geçimimize biraz daha kolay sağlayacağız. Tam bir yeni yıl hediyesi oldu" diye konuştu.ÇALIŞANIN kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ), yeni düzenlemeler yapılacak. Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak. Evli ve eşi çalışmayan: 230.22, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15, evli ve eşi çalışan 191.85, evli ve eşi çalışan 1 çocuklu 220.63, evli ve eşi çalışan 2 çocuklu 249.4, evli ve eşi çalışan 3 çocuklu 287.98, evli ve eşi çalışan 4 çocuklu 306.96, evli ve eşi çalışan 5 çocuklu işçi 326.15 AGİ indirimi olacak.Geçim derdini azda olsa ortadan kaldıracak bir rakam. Kendi adıma çok sevindim. Hükümetimiz çalışanın hakkını veriyor.Asgari maaş için 2 bin 20 lira çok iyi bir rakam. Beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Hükümetimize teşekkür ediyoruz.Asgari ücretteki artış çok iyi oldu. Beklentimden yüksek geldi. Vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.Zam yüzleri güldürdü. Bütün asgari ücretli için önemli bir gelişme. Çocuklarıma ve aileme daha iyi bakabileceğim.Elektrik ve doğalgazdaki indirime mutlu oldum. Evim doğalgazlı olduğundan dolayı daha düşük fatura ödeyeceğim.