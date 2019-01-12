Hani ortak sevdaydı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Antalyaspor'a gelir getirecek imar değişikliği talebine CHP grubunun ret oyu vermesi tartışma yarattı. Konuyla ilgili Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün de bir açıklama yaptı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Süğlün, takımın sabit gelir projelerinin engellenmeye çalışılmasını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, Antalyaspor'un hiçbir şahsın malı olmadığını tüm Antalya'nın ortak sevdası olduğunun altını çizdi.Antalyaspor'un siyaset üstü bir marka olduğunu vurgulayan Murat Süğlün, "Ancak, stadımız yapılırken de benzerini gördüğümüz girişimlerin son örneği maalesef dün yine karşımıza çıktı" ifadelerini kullandı. Antalyaspor'un sabit gelir projelerine karşı duruş sergileyen herkese tepkilerinin sert şekilde devam edeceğini dile getiren Süğlün, "Dik duruşumuzu bu tavırlarından vazgeçene dek sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Bu anlamda camiamızı da bize destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Antalyaspor'u büyük ölçüde rahatlatacak olan sabit gelir kaynağını engellemeye çalışan zihniyeti anlayamadıklarının altını çizen Süğlün, "Karşı duruşu iyi niyetle bağdaştırmamız mümkün değildir" dedi. Süğlün, Antalyaspor tarihinin en uzun süreli sabit gelir kaynağı haline gelen hafriyat dökme gelirlerinin de geri alınma çabası içinde olanlar olduğunu belirterek, "Söylentileri endişe ile takip ediyoruz" dedi.PLAN değişikliği talep edilen Demircikara Mahallesi'ndeki alan Antalyaspor Kulübü Derneği'ne ait. Alanın belli bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet alanı olarak bağışlandı. Bağışlanan kısım dışında kalan alan ise Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından, benzin istasyonu olarak işletilecek ve kulübe gelir kazandırılacak.BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu CHP'li hiçbir ilçe belediye başkanının meclis toplantısına gelmemesi de tepki çekti. Mecliste hazır olan 7 CHP'li de ret oyu verdi. Antalyaspor yönetiminin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek destek istediği ancak olumsuz cevap aldıkları öğrenildi.www MURAT Süğlün, Antalyasporluluğun sosyal medyada göstermelik kırmızı- beyaz formamızla poz vermekle olmadığını belirterek, "Kimlerin ne zaman Antalyasporlu olduğunu böyle günlerde daha net görüyoruz.Maçlarımıza gelemese bile dualarıyla yanımızda olanların, sosyal medyada göstermelik kırmızı-beyaz formamızla poz veren bazı isimlerden daha iyi Antalyasporlu olduğunu görmemiz de zor değil. Bir tarafta Antalyaspor için cebindeki son 5 lirayı kulübüne destek olmak adına maç biletine veren cefakar taraftar var. Diğer tarafta ise sabit gelir çabamıza engel olmak isteyenler var. Bu bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.