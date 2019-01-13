Chico hocasından daha cesur

Antalyaspor'un deneyimli savunma oyuncusu Chico Grando, takımının ikinci yarı hedefleriyle ilgili umutlu konuştu. Chico'nun açıklamaları, "Oyuncusu, hocasından daha cesur" yorumlarına neden oldu. İlk yarı değerlendirmesi yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bir ara kazanırsak ligde ikinci duruma geliyorduk, şehirde çok büyük beklenti oldu. Açık söyleyeyim kimse bu beklentiye girmesin" demişti. Antalyaspor'un, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi güçlü kulüplerin üzerinde yer aldıklarına dikkat çeken başarılı oyuncu, "Şimdiye kadar iyi bir performansa sahibiz ama çok fazla tereddüt ettik.

DAHA YUKARIDA OLABİLİRDİK

Bugün ligde 6. sıradayız ve lider Medipol Başakşehir kulübüne olan mesafe sadece 8 puan... Ancak bu fark daha düşük olabilir. Birkaç puan daha fazla alabilirdik" ifadelerini kullandı. HAYAL ETMEK ZORUNDAYIZ

Chico, sezon sonu hedefiyle ilgili de iddialı konuştu. Chico, "Zaten sezon öncesinde favori olarak gösterilen Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin önündeyiz. Ancak daha fazlasını hayal etmek zorundayız. İnanırsak savaşarak başarabiliriz" diye konuştu. Chico daha önce de yine Brezilya basınına yaptığı açıklamada Süper Lig'nde sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamak istediklerini söylemişti.



TAKIMIN EN DENEYİMLİLERİNDEN

Antalyaspor formasını sırtına 73 kez geçiren Chico Güney ekibinin en deneyimlileri arasında yer alıyor. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 4 bin 841 dakika sahada kaldı ve 2 de gol attı