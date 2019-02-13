Altyapıya takviye

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Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Sedat Karabük'ün Futbol Direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından altyapıda harekete geçen kulüpte bir imza daha geldi. Kırmızı-beyazlılar,Genç kanat oyuncusunun18 yaşını doldurmasınınardından amatörler için 15 Şubat'tasona erecek transfer sezonuiçerisinde sözleşmeye imzayıatan Antalyaspor, transferide resmen tamamlamış oldu.Daha önce Hollanda ekibiFeyenoord'da da forma giyenAkif Hançer ve Slobodan Babic,sezonun ikinci yarısındaAntalyaspor U21 Takımı'nınformasını giyecek.