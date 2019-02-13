Altyapıya takviye

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Sedat Karabük'ün Futbol Direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından altyapıda harekete geçen kulüpte bir imza daha geldi. Kırmızı-beyazlılar, FK Rad Belgrad U19 takımından Slobodan Babic'in ardından Utrecht'ten Akif Hançer'i de resmen renklerine bağladı. AKİF İMZALIYOR Akif Hançer, sezon başında kadroya dahil edilse de 18 yaşından küçük olduğu için resmi sözleşmeye imza atılamamıştı.
Genç kanat oyuncusunun
18 yaşını doldurmasının
ardından amatörler için 15 Şubat'ta
sona erecek transfer sezonu
içerisinde sözleşmeye imzayı
atan Antalyaspor, transferi
de resmen tamamlamış oldu.
Daha önce Hollanda ekibi
Feyenoord'da da forma giyen
Akif Hançer ve Slobodan Babic,
sezonun ikinci yarısında
Antalyaspor U21 Takımı'nın
formasını giyecek.