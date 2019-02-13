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Altyapıya takviye

’da Sedat Karabük’ün Futbol Direktörlüğü görevine getirilmesiyle altyapı hareketlendi FK U19 takımından gelen Babic’in ardından Utrecht’ten de kadroya katıldı

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Altyapıya takviye
Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Sedat Karabük'ün Futbol Direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından altyapıda harekete geçen kulüpte bir imza daha geldi. Kırmızı-beyazlılar, FK Rad Belgrad U19 takımından Slobodan Babic'in ardından Utrecht'ten Akif Hançer'i de resmen renklerine bağladı.

AKİF İMZALIYOR
Akif Hançer, sezon başında kadroya dahil edilse de 18 yaşından küçük olduğu için resmi sözleşmeye imza atılamamıştı. Genç kanat oyuncusunun 18 yaşını doldurmasının ardından amatörler için 15 Şubat'ta sona erecek transfer sezonu içerisinde sözleşmeye imzayı atan Antalyaspor, transferi de resmen tamamlamış oldu. Daha önce Hollanda ekibi Feyenoord'da da forma giyen Akif Hançer ve Slobodan Babic, sezonun ikinci yarısında Antalyaspor U21 Takımı'nın formasını giyecek.
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Altyapıya takviye
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