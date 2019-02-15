Akrep 3 puan istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, pazartesi günü sahasında lider Başakşehir'i ağırlayacak.Başakşehir karşısında zor maç oynayacaklarına değinen teknik direktör Bülent Korkmaz, "Bu hafta lig lideri ve sahadaki organizasyon, sistem, oyun planı olarak Türkiye'nin bu işi en iyi yapan takımıyla karşılaşacağız. Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de galibiyete ihtiyacımız var. Kazanmak için planlar yapıyoruz" dedi.Taraftar desteğinin önemine değinen Korkmaz,konuştu.