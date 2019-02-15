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Akrep 3 puan istiyor

Teknik Direktörü Korkmaz, pazartesi günü lider Başakşehir ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Takımdaki tek eksik Celustka, Tarık ise henüz hazır değil...

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Akrep 3 puan istiyor
Antalyaspor, pazartesi günü sahasında lider Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında elde ettiği 1 puanla moral bulan kırmızı-beyazlılar, 4 haftadır kazanamama serisine, seyircisinin de desteğiyle son vermek istiyor. Başakşehir karşısında zor maç oynayacaklarına değinen teknik direktör Bülent Korkmaz, "Bu hafta lig lideri ve sahadaki organizasyon, sistem, oyun planı olarak Türkiye'nin bu işi en iyi yapan takımıyla karşılaşacağız. Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de galibiyete ihtiyacımız var. Kazanmak için planlar yapıyoruz" dedi.

SIÇRAMA MAÇI
Taraftar desteğinin önemine değinen Korkmaz, "Bizim için çok önemli bir sıçrama maçı olacak. Çok zor geçecek. Taraftarın maçta sonuna kadar desteğini görmek istiyoruz. Bunu da yapacağını biliyorum" diye konuştu.
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Akrep 3 puan istiyor
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