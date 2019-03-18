Antalya mutlu Alanya kızgın

SPOR Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasındaki Akdeniz derbisinin ardından Antalyaspor cephesinde sevinç, Aytemiz Alanyaspor cephesinde ise kızgınlık hakim. Akrepler'in 3-0 galip geldiği maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımın galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu galibiyet, hem oyuncuların güveni hem de moral motivasyon olarak çok iyi oldu. Zor dönemi böyle güzel galibiyetlerle atlatacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördüğü için açıklamayı yapan yardımcısı Murat Şahin ise "Yaptığımız 3 bireysel hatadan goller yedik. İkinci yarının başında basit hatadan yediğimiz gol maçı zor hale getirdi" dedi. Sergen Yalçın ve Antalyasporlu Amilton arasında yaşanan tartışmaya da değinen Şahin, "Rakip oyuncunun yaptığı tamamen bir terbiyesizliktir" dedi.

SERDAR ÖZKAN'A ADANDI

Antalyaspor'da maçta atılan goller, Serdar Özkan'ın hayatını kaybeden annesi Nermin Özkan'a armağan edildi. Maç sonunda Brezilyalı futbolcu Diego, "Serdar benim için kardeş gibi ve onu çok seviyorum. Serdar için oynamak istedik ve savaştık" dedi. Golcü isim Doukara ise "Serdar Özkan'ın merhum annesi için adanmış bir maçtı. Bu nedenle kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.