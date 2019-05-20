F.Bahçe’yi yenip bekleyecek

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Avrupa umudunu son haftaya taşıdı. Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Avrupa bileti için mücadele ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Güney ekibi, 45 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Lig 5'incisi Malatyaspor ile puan farkını 2'ye indiren Akrepler, son hafta Fenerbahçe'yi yenip, Malatyaspor'un Bursaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Geçen hafta Bursaspor'a karşı kötü bir oyunla kaybeden Antalyaspor'da, farklı galibiyetin yanı sıra iyi oyun da sevindirdi. Maç sonrası konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, güzel oyun ve iyi galibiyetten dolayı futbolcularını kutladığını söyledi.Geçen haftaki kötü oyunun ardından bu hafta iyi oyun ve iyi bir skor aldıklarını belirten tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.SEZONUN ikinci yarısında takımına golleriyle hayat veren Mevlüt Erdinç, Evkur Yeni Malatyaspor'u da boş geçmedi. Malatya filelerine iki gol bırakan Mevlüt, son 6 haftada 7 gole imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla Souleymane Doukara'yı geçerek 11 golle Antalyaspor'un en golcü ismi oldu. Mevlüt, Antalyaspor formasıyla bin 387 dakika sahada kalırken, şimdiye kadar kırmızı kart görmemesiyle de farkını konuşturdu.