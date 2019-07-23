Akrep’te durmak yok

BUGÜN NELER OLDU

Birinci etap kampını Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Antalya ekibi 3 gün aranın ardından ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı. Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Erzurum kampının kendileri açısından çok güzel geçtiğini söyleyerek, Bolu'da da aynı şekilde çalışacaklarını belirtti.Bolu'da çok güzel bir kamp ortamı olduğuna değinen Korkmaz, "Bu ortamda çok iyi, çalışıp lige çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncular da zaten bunun farkında. Bu kampta hazırlık maçları çok olacak. Bu hazırlık maçlarında istediğimiz oyun düzeni ve sistemini de yerleştirmeye çalışacağız. Sakatlanmadan bu hazırlık kampını da bitirmek istiyoruz" diye konuyştu.Bolu kampına 28 futbolcu ile başladıklarını da sözlerine ekleyen Korkmaz,Doğukan'ın bir sakatlığı vardı Erzurum'da. O, kampa katılmayacak. Fehmi'nin geçen seneden sakatlığı vardı. O da katılmayacak. Onlar da bir an önce iyileşirse lige güzel bir şekilde başlayacağız" dedi.