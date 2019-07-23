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Akrep’te durmak yok

2’nci etap kamp çalışmalarına ’da başladı. Günde çift antrenman yapılan kamp, 2 Ağustos’ta sona erecek ve yoğun bir hazırlık maçı trafiği yaşanacak

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Akrep’te durmak yok
Birinci etap kampını Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Antalya ekibi 3 gün aranın ardından ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı. Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Erzurum kampının kendileri açısından çok güzel geçtiğini söyleyerek, Bolu'da da aynı şekilde çalışacaklarını belirtti.

AĞUSTOS'A KADAR KAMP
Bolu'da çok güzel bir kamp ortamı olduğuna değinen Korkmaz, "Bu ortamda çok iyi, çalışıp lige çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncular da zaten bunun farkında. Bu kampta hazırlık maçları çok olacak. Bu hazırlık maçlarında istediğimiz oyun düzeni ve sistemini de yerleştirmeye çalışacağız. Sakatlanmadan bu hazırlık kampını da bitirmek istiyoruz" diye konuyştu. Korkmaz, Ağustos ayının 1 ya da 2'sine kadar Bolu'da olacaklarını belirterek, bu süreyi iyi değerlendirmek istediklerini kaydetti.

TRANSFER BİTMEDİ
Bolu kampına 28 futbolcu ile başladıklarını da sözlerine ekleyen Korkmaz, "Transfer istiyoruz. Bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Doğukan'ın bir sakatlığı vardı Erzurum'da. O, kampa katılmayacak. Fehmi'nin geçen seneden sakatlığı vardı. O da katılmayacak. Onlar da bir an önce iyileşirse lige güzel bir şekilde başlayacağız" dedi.

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Akrep’te durmak yok
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