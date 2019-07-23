Düzce’de derbi günü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın iki takımıFenerbahçe Serkan AcarHem Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hem de Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un bütün oyuncularına şans vermesi beklenen karşılaşmanın ardından Antalyaspor 4 hazırlık maçı daha yapacak.Bu maçlarıntarihleri ve saatleri ise henüz belirlenmedi.Aytemiz Alanyaspor ise,Düzce kampını 26Temmuz'da GazişehirGaziantep ileyapacağı hazırlıkmaçıyla tamamlayacak.BUGÜN Antalyaspor ile karşılaşacak olanDüzce'nin Topuk Yaylası'ndaki gölette balık tutarak stres atan turuncu yeşillilerde morallerin oldukça yerinde olduğu gözlendi. Cisse, Welinton ve Cuelker, tuttukları balıkları tekrar gölete bırakmaları dikkat çekti