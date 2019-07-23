Düzce’de derbi günü

Antalya'nın iki takımı Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, sezon önceki hazırlık maçında Bolu'da karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
Hem Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hem de Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un bütün oyuncularına şans vermesi beklenen karşılaşmanın ardından Antalyaspor 4 hazırlık maçı daha yapacak.
MAÇ TRAFİĞİ
Antalyaspor, Bolu kampında Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Osmanlıspor ile de hazırlık maçı oynayacak.
Bu maçların
tarihleri ve saatleri ise henüz belirlenmedi.
Aytemiz Alanyaspor ise,
Düzce kampını 26
Temmuz'da Gazişehir
Gaziantep ile
yapacağı hazırlık
maçıyla tamamlayacak. Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasındaki Avusturya kampına gidecek. Şimşek, 2 Ağustos'ta FC Schalke 04, 4 Ağustos'ta Al Wasl ve 7 Ağustos'ta ise Brescia ile hazırlık maçları yapacak.
ŞİMŞEK STRES ATTI
BUGÜN Antalyaspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular hafa sonunda balığa çıktı.
Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki gölette balık tutarak stres atan turuncu yeşillilerde morallerin oldukça yerinde olduğu gözlendi. Cisse, Welinton ve Cuelker, tuttukları balıkları tekrar gölete bırakmaları dikkat çekti