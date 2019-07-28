Antalyaspor tek yürek

Antalyaspor kulübünün altyapısında görev yapan antrenörler, futbolcular ve destek ekibi Antalyaspor Derneği ve Antalyaspor A.Ş. yönetimi ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi. YÖNETİM TAM KADRO

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri yemekte tam kadro yer aldı. Geceye kırmızı-beyazlı kulübün altyapısındaki en küçük yaş grubundan A takıma kadar olan kategorilerde forma giyen tüm genç futbolcular katıldı. Futbol Direktörü Sedat Karabük ile sporcuları geleceğe hazırlayan antrenörleri ile destek ekibi de buluşmada yer aldı.

KOLEJ HAVASI VERDİLER

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde fotoğraf çekimine de katılan Antalyaspor altyapı sporcuları, yeni antrenman kıyafetleri ve ayakkabıları ile tam bir kolej havası görüntüsü verdi. Fotoğraf çekiminin ardından yönetim, teknik heyet ve sporcular topluca akşam yemeği yedi.