Büyükleri yenebiliriz

Bodrumspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere, yeni sezonda ilk 11'de yer almak istiyor. Bolu kampında teknik direktör Korkmaz'ın gözdeleri arasına giren Harun, Türkiye'de yenemeyecekleri takım olmadığını söyledi. 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de yer alan bir takıma transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "2. Lig'den Süper Lig'e gelmek çok onur verici. Bana güvenen insanları utandırmayacağıma söz veriyorum" diye konuştu..

FARKLI OLACAK

Takımda güzel bir ortam olduğuna işaret eden Harun, "Burada çok güzel karşılandım. Her şey çok iyi gidiyor. Takım olarak da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz" dedi. YETENEKLİ OYUNCU AZ

Harun, şöyle devam etti: "Altyapım Turgutluspor. Türkiye'de altyapıya yeterince değer verilmiyor. Hele hele alt liglerde daha zor tutunmak. Aslında alt liglerde oynamak da çok zor. Türkiye'de çok iyi altyapı olduğunu düşünmüyorum. Avrupa gibi değil Türkiye. Çok iyi oyuncular elbette çıkıyor ama bence bunun sayısı az. Bu sayının daha çok olması gerekiyor."



GENÇLER DAHA ÇOK ÇALIŞMALI

Harun Kavaklıdere, üst liglerde genç Türk futbolcuların oynamamasının her zaman yabancı kontenjanına bağlandığını ancak bunun doğru olmadığını vurgulayarak, "Bunun nedeni yabancı futbolcu sayısı değil. Genç futbolcuların çok çalışması, ekstra antrenmanlar yaparak kendilerine bakması lazım. Yoksa olacağına inanıyorum. Kesinlikle çalışınca her şey çok daha güzel oluyor. Bence bu konuda yabancı sınırlamasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

YENİLMEYECEK

TAKIM YOK

Genç oyuncu şöyle devam etti: "Bence artık Anadolu takımları 4 büyükler başta olmak üzere tüm takımları yenecek kapasitede. Yenemeyeceğimiz takım yok Türkiye'de. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, artık herkes birbirlerini yenebiliyor. Ama her takım her takımı yenebilir."