Teşekkürler Türel

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı 2'nci Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Akaryakıt İstasyonu kiralama ihalesine yönelik açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin mülkiyetinde olan taşınmaz üzerinde kurulan akaryakıt istasyonunun ihaleyle 5 yıl süre ile kiralandığını anlatan Yılmaz, 9 milyon 966 bin liranın yanı sıra günlük akaryakıt satışından yüzde 2-5 arası pay alınacağını açıkladı.
Taşınmazın üzerinde oluşturulan alanların mevcut ihale dışında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Akaryakıt ve servis istasyonu dışındaki diğer üniteler önümüzdeki günlerde teklif alınarak yeni işleticileri ile buluşturulacak, yeni gelirler sağlanacak"
dedi. Yılmaz, alanı takıma kazandıran eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere,
mevcut başkan Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti. Yılmaz, noter ve basın huzurunda yapılan ihalenin şeffaflığına dikkat çekti.