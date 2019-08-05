Teşekkürler Türel

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Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı 2'nci Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Akaryakıt İstasyonu kiralama ihalesine yönelik açıklamalarda bulundu.Taşınmazın üzerinde oluşturulan alanların mevcut ihale dışında olduğunu vurgulayan Yılmaz,dedi. Yılmaz, alanı takıma kazandıran eskimevcut başkan Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti. Yılmaz, noter ve basın huzurunda yapılan ihalenin şeffaflığına dikkat çekti.