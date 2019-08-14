Akrep’te Göztepe mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

ntalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Bülent Korkmaz antrenmandan önce futbolcularla saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Korkmaz, "Artık kamp dönemi geride kaldı. Bugünden itibaren Göztepe maçına odaklanıyoruz. Geçen sezon olduğu gibi kenetlenerek mücadele edeceğiz" dedi. DOĞUM GÜNÜ KUTLANDIBu arada, antrenmanın ardındanRenkli görüntülerin oluştuğu kutlama sırasında un, yumurta ve kremaya bürünen futbolcular duşun yolunu tuttu.