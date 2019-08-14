Akrep’te Göztepe mesaisi

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ntalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların önce salonda, daha sonra ise sahada çalıştı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz antrenmandan önce futbolcularla saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Korkmaz, "Artık kamp dönemi geride kaldı. Bugünden itibaren Göztepe maçına odaklanıyoruz. Geçen sezon olduğu gibi kenetlenerek mücadele edeceğiz" dedi. DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Bu arada, antrenmanın ardından 30 yaşına giren Amilton için Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.
Renkli görüntülerin oluştuğu kutlama sırasında un, yumurta ve kremaya bürünen futbolcular duşun yolunu tuttu.