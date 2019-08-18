Antalyaspor sahne alıyor

Futbolda 2019-2020 Cemil Usta Sezonu başladı. Antalyaspor da ilk maçını bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Erzurum, Bolu ve kendi evindeki kamp dönemlerini tamamladıktan sonra maça hazır hale gelen kırmızı-beyazlılar dün sabah erken saatlerde havayolu ile İzmir'e gitti. Son çalışmasını dün akşam saatlerinde gerçekleştiren Akrep, maça hazır hale geldi.

A MİLTON KADRODA YOK

Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Amilton Minervino forma giyemeyecek. Erzurum kampında sakatlanan Doğukan Sinik ile Bolu kampında sakatlanan Aatif Chahechouhe ve Tarık Çamdal ise kafileye dahil edildi. Bu 3 oyuncu ile ilgili karar son kontrollerinin ardından verilecek. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Doğukan'a ilk 11'de forma vermesi, Chahechouhe'yu riske etmemesi bekleniyor. Göztepe de ilk maçların şanssızlığını kırmak için sahada olacak. Son 4 sezondur ilk maçlarını kaybeden İzmir ekibi, bu kez lige iyi başlamak istiyor. 7 oyuncu ile kadrosunu güçlendiren Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna geçtiğimiz yıl yaşadıkları sıkıntıları bu yıl yaşamamak için işi sıkı tuttuklarını söyledi



HAKEM ZORBAY KÜÇÜK

ANTALYASPOR'UN Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük, bugüne kadar Antalyaspor'un, sadece Alanyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı. Adana bölgesi hakemi olan Zorbay Küçük, ilk kez Göztepe'nin maçını yönetecek.



KOMBİNE BİLET ÇAĞRISI

ANTALYASPOR'DA sezonun başlaması ile istenilen seviyede gitmeyen kombine bilet satışı için tekrar çağrı yapıldı. Çağrıya ilk destek ÇNG Mobilya sahibi Zafer Çıngı ve ekibinden geldi. Zafer Çığın ve ekibi kombine biletle birlikte forma da satın alarak kırmızıbeyazlı kulübe destek oldu.

Takıma baklavalı uğurlama

SÜPER Lig'de, sezonu Göztepe maçıyla açacak olan Antalyaspor, İzmir'e baklava ve çikolata ikram edilerek uğurlandı. Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetimi tarafından kırmızı- beyazlı balonlarla süslenen CIP kapısına gelen Antalyasporlu futbolculara, baklava ve çikolata ikram edildi. Futbolcular, maç öncesi tatlı yemeleri yasak olduğu için baklava ikramını geri çevirmek zorunda olduklarını belirterek, jest için teşekkür etti. Antalyasporlu oyuncular ve teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-beyaz forma giyen personel ile selfie yaptı. Kontrollerin ardından CIP'e giren kırmızı-beyazlı takım, personelle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi



27'NCİ RANDEVU

GÖZTEPE ile Antalyaspor, bugün tarihlerinde 27'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın daha önce oynadığı maçların 9'unu Göztepe kazanırken, 10'unda gülen taraf Antalyaspor oldu. 7 maç ise berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya'da oynanan maçı Antalyaspor, İzmir'de oynanan maçı ise Göztepe kazanmıştı.