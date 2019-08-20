Akrep göz çıkardı

Antalya takımlarının Süper Lig'in ilk haftasında rakiplerini deplasmanda 1-0'la geçmelerinin sevinci yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor'un deplamsanda İ.M. Kayserispor'u 1-0
mağlup etmesinden sonra Antalyaspor'da deplasmanda Göztepe'yi 1-0 ile geçti.
Maç öncesi Doukara'nın Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla sarsılan ve nazar değen Akrep, aldığı 3 puanla adeta 'göz' çıkardı.
ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Geçen sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşanıyor. İzmir ekibiyle Süper Lig'de daha önce 8 kez karşılaşan
Antalyaspor, bu maçlarda rakibine karşı 1'i deplasmanda 4 galibiyet elde etmişti. Akrepler, sarı-kırmızılı rakibiyle karşılaşmaların 3'ünü kaybederken biri de beraberlikle bitmişti. Antalyaspor elde ettiği skorla rakibine olan üstünlüğünü 5 maça çıkardı.