Akrep göz çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya takımlarının Süper Lig'in ilk haftasında rakiplerini deplasmanda 1-0'la geçmelerinin sevinci yaşanıyor.mağlup etmesinden sonraMaç öncesi Doukara'nın Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla sarsılan ve nazar değen Akrep, aldığı 3 puanla adeta 'göz' çıkardı.Geçen sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşanıyor.Antalyaspor, bu maçlarda rakibine karşı 1'i deplasmanda 4 galibiyet elde etmişti. Akrepler, sarı-kırmızılı rakibiyle karşılaşmaların 3'ünü kaybederken biri de beraberlikle bitmişti.