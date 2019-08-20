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Akrep göz çıkardı

, deplasmanda ’yi 1- 0 yenip sezona üç puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Maçtan önce golcüsü Doukara’nın Arabistan’a gitmesiyle şok yaşayan Akrep, buna rağmen kazanmayı bildi

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Akrep göz çıkardı
Antalya takımlarının Süper Lig'in ilk haftasında rakiplerini deplasmanda 1-0'la geçmelerinin sevinci yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor'un deplamsanda İ.M. Kayserispor'u 1-0 mağlup etmesinden sonra Antalyaspor'da deplasmanda Göztepe'yi 1-0 ile geçti. Maç öncesi Doukara'nın Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla sarsılan ve nazar değen Akrep, aldığı 3 puanla adeta 'göz' çıkardı.

ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Geçen sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşanıyor. İzmir ekibiyle Süper Lig'de daha önce 8 kez karşılaşan Antalyaspor, bu maçlarda rakibine karşı 1'i deplasmanda 4 galibiyet elde etmişti. Akrepler, sarı-kırmızılı rakibiyle karşılaşmaların 3'ünü kaybederken biri de beraberlikle bitmişti. Antalyaspor elde ettiği skorla rakibine olan üstünlüğünü 5 maça çıkardı.
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Akrep göz çıkardı
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