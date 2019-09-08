Eve zaferle dönün

CIP Travel Antalyaspor, hentbolda EHF Kupası rövanş karşılaşması için Romanya'ya gitti. İlk maçını Antalya'da oynayan ve 24-24 berabere kalan Parkenin Akrepleri, HC Dobrogea Sud Constanta karşısında tur şansı arayacak. Kazanan tarafın tur atlayacağı mücadelenin 24-24'ten daha gollü berabere bitmesi halinde de tur biletini alacak taraf CIP Travel Antalyaspor olacak. Karşılaşma bugün Romanya'daki City Hall Constanta'da saat 18.00'de başlayacak.

ELİMİZDEN KAÇIRDIK

İlk maçta rakibi ellerinden kaçırdıklarını ifade eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Fatih Işık, "Rakibimiz, Romanya'nın önde gelen, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir takım. 2.5 milyon Euro'ya yakın bütçeleri var. İlk maçta elimizden kaçırdık. 21-19 öndeyken bulduğumuz 2-3 pozisyonu cömertçe harcamamız sonucunda farkı yakalayamadık. Rakibimiz de tecrübesini kullanarak oyunu dengeledi. Ama bu kez elimizden kaçırmayacağız. Rakibimiz favori ama biz Antalyasporuz. Antalyaspor rövanş karşılaşmasına bugün Romanya'nın Köstence şehrinde çıkacak. Zoru severiz" dedi.