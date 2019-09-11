Bahar kısa sürdü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan 'Sosyal Kart'lara seçimden beri sadece 1 kez ödeme yapıldı. 'Martın sonu bahar' diyerek seçilen CHP'li yönetimin baharı kısa sürdü. Aileler seçimden önce CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in 'sosyal yardımlar kesilmeyecek aksine artarak devam edecek' sözünü hatırlatarak isyan etti.İhtiyaç sahibi aileler özellikle okulların açılmasıyla kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabildikleri kartlara para yatmaması nedeniyle mağdur oldu. İlkokul 4'ncü sınıfa giden oğluyla birlikte yaşayan Sultan Akdere, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte oğlunun kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.Sultan Akdere, "Menderes Türel döneminde yapılan ödemeler hiç aksamadı. Aksine erken yattığı bile oluyordu. Özellikle kandil günlerinde erken yatırılan sosyal destekler mesaj yoluyla bizlere iletiliyordu böylelikle kandillerimiz daha hoş geçiyordu" dedi. Oğlu Muhammet Akdere'nin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı sosyal karta seçimden sonra sadece bir kez para yatırıldığını söyleyen anne Akdere, "O da geç yatırılmış bir paraydı" dedi.Sosyal destekte yaşanan sıkıntılar nedeniyle belediyeden bilgi almak için ulaşmaya çalıştığını ifade eden Akdere, "Çok zor bir şekilde ulaştım ve kartlarda güncelleme yapılıyor beklemeniz lazım gibi bahaneler söylediler" diye isyan etti.BÜYÜKŞEHIR Belediyesi tarafından AK Partili Menderes Türel döneminde 4 yıl önce hayata geçirilen dar gelirli ailelere sosyal yardım desteği kapsamında sosyal kart uygulaması Türkiye'ye örnek olmuştu. Uygulamayı hayata geçiren ilk belediyelerden biri Antalya Büyükşehri Belediyesi olurken, sosyal kart uygulaması 19 ilçede olmak üzere yaklaşık 15 bin ihtiyaç sahibine umut olmuştu. Sosyal kart projesi ile 1 ve 2 kişilik aileye aylık 80 lira, 3 kişilik aileye aylık 110 lira, 3 kişilik ve üzeri aileye ise 140 lira yardımda bulunuluyordu.