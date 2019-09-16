Bando ile başladı gerilim ile bitti

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, bu sezon evinde ilk 3 puanı almak için çıktığı İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında iki kez öne geçtiği maçta 1 puan ile yetindi.Antalya Şenlik Bandosu'nun renkli gösterisi ile şenlik havasında başlayan maça ise verilmeyen penaltı ve 90 dakika sonunda yaşanan gerilim damga vurdu. Kayserispor'da Lopez'in sakatlık nedeniyle topu dışarı atmamasına tepki gösterenKorkmaz, yaşanan gerilim ve verilmeyen penaltı ile ilgili konuştu. Hakem Fırat Aydınus'un bir penaltılarını vermediğini ifade eden Korkmaz,dedi. Korkmaz, maç sonu yaşanan gerilimle ilgili de Ben Lopez'e saygılı olması gerektiğini ve topu dışarı atması gerektiğini söyledim. Futbolda olabilen şeyler. Gerginlik olabilir. Futbolun içinde bu türlü gerginlikler yaşanabilir. Önemli olan maç bittikten sonrası bunların yaşanmamasıdır" açıklamasında bulundu.Maçta üstün bir oyun sergilediklerini anlatan Korkmaz,diye konuştu.