Bando ile başladı gerilim ile bitti

Antalyaspor, bu sezon evinde ilk 3 puanı almak için çıktığı İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında iki kez öne geçtiği maçta 1 puan ile yetindi. 2-2 biten maçta üzülen Akrepler oldu.
Antalya Şenlik Bandosu'nun renkli gösterisi ile şenlik havasında başlayan maça ise verilmeyen penaltı ve 90 dakika sonunda yaşanan gerilim damga vurdu. Kayserispor'da Lopez'in sakatlık nedeniyle topu dışarı atmamasına tepki gösteren Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer ile tartışma yaşadı.
PENALTIMIZ VERİLMEDİ
Korkmaz, yaşanan gerilim ve verilmeyen penaltı ile ilgili konuştu. Hakem Fırat Aydınus'un bir penaltılarını vermediğini ifade eden Korkmaz, "Bize göre verilmeyen penaltı var. Ama artık Türkiye'de VAR sistemi var. Ben her zaman VAR sistemi varken orta hakemin hata yapma şansının olmadığını düşünüyorum"
dedi. Korkmaz, maç sonu yaşanan gerilimle ilgili de Ben Lopez'e saygılı olması gerektiğini ve topu dışarı atması gerektiğini söyledim. Futbolda olabilen şeyler. Gerginlik olabilir. Futbolun içinde bu türlü gerginlikler yaşanabilir. Önemli olan maç bittikten sonrası bunların yaşanmamasıdır" açıklamasında bulundu.
SKOR HARİÇ HERŞEY GÜZEL
Maçta üstün bir oyun sergilediklerini anlatan Korkmaz, "Bir takım kendi evinde ancak bu kadar üstün ve etkili oynayabilir. Maçın skoru hariç oyunda olan her şeyden memnunum. Oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalıydı. Ama futbol böyle bir şey. İki duran toptan gol yiyorsunuz. Konya maçında da aynısı oldu. Bunlar geçecek tabii ki, etkili oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler devam edecek"
diye konuştu.