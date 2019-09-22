Paşa’dan ağır tokat

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üper Lig'in 5'inci hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk önemli atağı Antalyaspor'dan geldi. Aatif Chahechouhe'nun yerden ortasında topla buluşan Diego'nun vuruşunu kaleci Fatih güçlükle ve iki hamlede kontrol edebildi. 28'inci dakikada Ufuk Akyol'un ceza alanı dışından çektiği sert şut az farkla auta gitti.
Kasımpaşa'nın en büyük tehlikesi 32'nci dakikada yaşandı. Kale alanı içindeki karambolde kaleye giden topu Boffin son anda uzanarak tutmayı başardı.
45'inci dakikada İlhan Depe'nin vuruşu az farkla auta çıktı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında her iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince devre 0-0 sona erdi.
THİAM İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 53'üncü dakikada golü buldu. Thiam'ın pasıyla kale alanında topla buluşan Mustafa Pektemek vuruşu ile Kasımpaşa 1- 0 üstünlüğü yakaladı. Akdeniz ekibi, 58'inci dakikada sonra Sangare ile golü buldu ancak VAR sonrası gol geçerli sayılmadı.
İki dakika sonra Kasımpaşa, Thiam'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. 80'de Thiam, topu Boffin'in üzerinden aşırtarak skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İstanbul ekibinin üstünlüğü ile bitti.
'KOŞMAZSAK KAZANAMAYIZ'
TEKNIK
Direktör Bülent Korkmaz, "İyi oynamadık, mücadele etmedik ve rakip kadar koşmadık . Mağlubiyeti hak ettik. Oyunun kırılma anında var sistemi devreye girmedi. Nasıl penaltı olur anlayamadım geçen haftada aynısını yaşadık bu haftada anlam veremiyorum. Mücadele etmezsek, rakip kadar koşmazsa kazanamayız"
ifadelerini kullandı.