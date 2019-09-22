Paşa’dan ağır tokat

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 5'inci hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk önemli atağı Antalyaspor'dan geldi. Aatif Chahechouhe'nun yerden ortasında topla buluşan Diego'nun vuruşunu kaleci Fatih güçlükle ve iki hamlede kontrol edebildi.Kasımpaşa'nın en büyük tehlikesi 32'nci dakikada yaşandı.45'inci dakikada İlhan Depe'nin vuruşu az farkla auta çıktı. Mücadelenin ilk 45 dakikasındaİkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 53'üncü dakikada golü buldu. Thiam'ın pasıyla kale alanında topla buluşan Mustafa Pektemek vuruşu ile Kasımpaşa 1- 0 üstünlüğü yakaladı. Akdeniz ekibi,İki dakika sonra Kasımpaşa, Thiam'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. 80'de Thiam, topu Boffin'in üzerinden aşırtarak skoru 3-0'a getirdi.Direktör Bülent Korkmaz, "İyi oynamadık, mücadele etmedik ve rakip kadar koşmadık . Mağlubiyeti hak ettik. Oyunun kırılma anında var sistemi devreye girmedi. Nasıl penaltı olur anlayamadımifadelerini kullandı.