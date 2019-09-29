Bu kez olsun

Antalyaspor, 2019-2020 sezonunda ilk iç saha maçını kazanmak için bugün sahaya çıkıyor. Evinde oynadığı 2 maçta Denizlispor'a yenilen, Kayserispor ile de berabere kalan kırmızı beyazlılar, BtcTürk Yeni Malatyaspor karşısında taraftarının yüzünü bu kez güldürmek istiyor. Malatya temsilcisi de Antalya'ya galibiyet için geldi. Konuk takımda Gökhan Töre ve Thievy Bifouma dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

3 İSİM KADRODA YOK

Antalyaspor ise uzun bir aradan sonra ideale yakın bir 11'le sahaya çıkacak. Ameliyat olan Harun ve henüz tüm olarak hazır olmadığı belirtilen Yekta bu maçta kadroda olmayacak. Sakatlığı geçmesine ve takım arkadaşları ile birlikte idmanla katılmasına rağmen Doğukan Sinik'in de riske edilmeyeceği belirtildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın bu maçta bazı mevkilerde değişiklik yapması bekleniyor. DEĞİŞİKLİK VAR

Korkmaz'ın savunmada ise idael düzeni ile sahada olacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Celustka sol bekteki yerine geri dönecek. Boffin, Nazım, Bahadır, Diego ve Celustka ile önlerinde oynayan Charles ve Ufuk Akyol bugün yine ilk 11'de sahada olacak. Gol silahı olarak Gustavo Blanco yine forma bulacak. Geçen hafta sağ açıkta oynayan Mukairu'nun yerine Amilton, sol açıkta Serdar'ın yerine Chahechouhe ve forvet arkasında ise Gelson Dala ya da Hakan Özmert görev alacak.



ŞIMŞEK İLE YENİLGİ YOK

ANTALYASPOR Malatyaspor karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in düdük çaldığı maçlarda iki takım da bu güne kadar yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor, Bahattin Şimşek yönetiminde çıktığı 2 Türkiye Kupası maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Malatyaspor, Şimşek'in görev yaptığı 3 maçı da kazandı.



3'ER GOLLÜ SERİ

Antalyaspor, bugünkü maçla birlikte kendi evinde rakibine karşı kurduğu üstünlüğü de sürdürmek için sahaya çıkacak. İki takım arasında şimdiye kadar 2'si Antalya'da, 2'si Malatya'da 4 maç oynanırken deplasmanda 1 yenilgi 1 beraberlik alan Antalyaspor, evindeki iki maçta da rakibini mağlup etti. Antalyaspor kendi evinde oynadığı maçları 3-1 ve 3-0'lık skorlarla kazanmıştı.



KORKMAZ KAYBETMİYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Malatya ekibinin hocası Sergen Yalçın bugün üçüoncü kez karşı karşıya gelecek. Mersin İdman Yurdu'nu çalıştırdığı dönemde Sivasspor'da görev yapan Sergen yalçın ile 2-2 berabere kalan Bülent Korkmaz, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'un başındayken, Alanyaspor'u çalıştıran Yalçın'ı 3-0'le eli boş göndermişti.