Teklif olursa değerlendiririz

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Antalyaspor'da gözler A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeKulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, 25 yaşındaki Nazım Sangare'nin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bir kez daha yer almasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.Nazım Sangare'nin genç, istikrarlı, çok hırslı, düzgün karakterli bir oyuncu olduğunun altını çizen Süğlün,İleride büyük takımlardan, Avrupa'dan teklifler olursa değerlendiririz. Onun açısından daifadelerini kullandı.Sangare'nin milli serüveni tartışmalı başladı. A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş'in,sözleri uzun süre gündem olmuştu. Sangare daha sonra bu sözlere sosyal medyadanpaylaşımı ile gönderme yapmıştı. Nazım Sangare, milli formayı ilk kez Antalya'da 30 Mayıs'ta oynanan Yunanistan karşılaşmasında giydi.