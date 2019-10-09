Teklif olursa değerlendiririz

Antalyaspor'da gözler A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare'ye çevrildi.
Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, 25 yaşındaki Nazım Sangare'nin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bir kez daha yer almasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.
DAHA İYİ YERLERE GELECEK
Nazım Sangare'nin genç, istikrarlı, çok hırslı, düzgün karakterli bir oyuncu olduğunun altını çizen Süğlün, "Bu çalışma temposuna aynı şekilde devam ettiği sürece iyi yerlere geleceğine kalpten inanıyoruz.
İleride büyük takımlardan, Avrupa'dan teklifler olursa değerlendiririz. Onun açısından da kulüp açısından da pozitif olacak her şeye açık oluruz"
ifadelerini kullandı.
TARTIŞMALI BAŞLAMIŞTI
Sangare'nin milli serüveni tartışmalı başladı. A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Sangare'nin yabancı mı Türk mü olduğunu bilmiyordum. Türk statüsünde olduğunu yeni öğrendim"
sözleri uzun süre gündem olmuştu. Sangare daha sonra bu sözlere sosyal medyadan 'Ne mutlu Türk'üm diyene'
paylaşımı ile gönderme yapmıştı. Nazım Sangare, milli formayı ilk kez Antalya'da 30 Mayıs'ta oynanan Yunanistan karşılaşmasında giydi. Türkiye'nin 2-1 yendiği özel maçta Sangare, 90 dakika görev yapmayı başardı.