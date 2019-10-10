Avrupa’ya gideceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un son durumu ve takımın kısa ve uzun vadedeki hedefleri, kendi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Takıma büyük güven duyduğunun altını çizen Öztürk,dedi. Takıma katılan yeni oyuncuların henüz ısınma aşamasında olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, "Sol beke transfer ettiğimiz Eren, Aatif Chahechouhe forma girmeye başladı.diye konuştu. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile uzun süre birlikte çalışmak istediklerini vurgulayan Öztürk, "Ona ve ekibine de çok güveniyoruz.diye konuştu.Her sene hedeflerinin ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Son iki sezonda Avrupa'yı kıl payı kaçırdık, inşallah bu sene olur ve Avrupa'ya gideriz.Antalyaspor'da doğru insanlar var, onlara destek olunması gerekir.dedi. Aralık ayında bir yardım kampanyası yapacaklarına dikkat çeken Başkan,Burada insanların bütün olması lazım. Açıkçası bazen başka şehirleri kıskanabiliyorum. Oralarda iş yapan, iş adamları çok ciddi seviyelerde yardım yapabiliyorlar ve çok ciddi kenetlenme oluyor.açıklamasında bulundu.Kadıköy hatırasıFENERBAHÇE'YI deplasmanda mağlup etmeyi başaran Antalyaspor'da kutlama görüntüleri başa dert oldu. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Kulübü Vakfı BaşkanıFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesininSoyunma odasına yetki harici girmekle suçlanan iki yönetici sevinç fotoğrafına girince ceza ile karşı karşıya kaldı.Fenerbahçe galibiyeti sonrası milli ara nedeniyle tatile çıkanSüper Lig'in ilk 7 haftasında topladığı 11 puanla başarılı bir grafik çizen