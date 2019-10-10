Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un son durumu ve takımın kısa ve uzun vadedeki hedefleri, kendi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Takıma büyük güven duyduğunun altını çizen Öztürk, "Çok doğru karakterlerden oluşan, kalite seviyesi iyi olan, birbiriyle bir bütün olan bir takımız var"
dedi. Takıma katılan yeni oyuncuların henüz ısınma aşamasında olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, "Sol beke transfer ettiğimiz Eren, Aatif Chahechouhe forma girmeye başladı. Gustavo Blanco ve Gelson Dala'nın alışma devresini aştıktan sonra çok daha iyi olacaklar"
diye konuştu. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile uzun süre birlikte çalışmak istediklerini vurgulayan Öztürk, "Ona ve ekibine de çok güveniyoruz. 1-2 maç kötü gitmeyle hocamızı değiştirmeyiz"
diye konuştu.
KAMPANYA İÇİN PLANLAMA VAR
Her sene hedeflerinin ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Son iki sezonda Avrupa'yı kıl payı kaçırdık, inşallah bu sene olur ve Avrupa'ya gideriz. Başkan olarak söylüyorum bu takım iyi yere gelecek, telaşa ve strese gerek yok.
Antalyaspor'da doğru insanlar var, onlara destek olunması gerekir. Avrupa'ya gideceğiz"
dedi. Aralık ayında bir yardım kampanyası yapacaklarına dikkat çeken Başkan, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy ile beraber aralık ayında bir gece düzenlemeyi planlıyoruz.
Burada insanların bütün olması lazım. Açıkçası bazen başka şehirleri kıskanabiliyorum. Oralarda iş yapan, iş adamları çok ciddi seviyelerde yardım yapabiliyorlar ve çok ciddi kenetlenme oluyor. Bunu biz Antalya'da yaparak daha iyiye götürmek istiyoruz"
açıklamasında bulundu.
Kadıköy hatırası
PFDK'LIK OLDU
FENERBAHÇE'YI deplasmanda mağlup etmeyi başaran Antalyaspor'da kutlama görüntüleri başa dert oldu. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Kulübü Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Kilit,
Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesinin 1. bendine göre tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Soyunma odasına yetki harici girmekle suçlanan iki yönetici sevinç fotoğrafına girince ceza ile karşı karşıya kaldı.
TATİL SONA ERDİ
Fenerbahçe galibiyeti sonrası milli ara nedeniyle tatile çıkan Antalyaspor'da tatil de bitti.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında topladığı 11 puanla başarılı bir grafik çizen Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.