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Akrep ara vermiyor

, milli arayı değerlendirerek bugün ’nın FC takımı ile hazırlık maçı yapacak. hazırlıkları sürerken idmanın yıldızı ’ın kızı Mila oldu

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Akrep ara vermiyor

SÜPER Lig'de son iki maçta aldığı 2 galibiyetle 7 haftayı 11 puanla tamamlayan Antalyaspor, Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçirmiyor. Akrep, bugün Ukrayna'nın FC Desna Chernhiv takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Regnum Carya 1 numaralı sahada oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

SON ANTRENMANIN YILDIZI TARIK'IN KIZI MİLA ZEYNEP
Kırmızı beyazlı takım, 19 Ekim Cumartesi saat 15.00'da sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdürüyor. Son antrenmanı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile kulüp yöneticileri Mustafa Yılmaz, Berkay Bahar, Aytaç Altay ve Osman Sapmaz da izledi. Antalyaspor'da antrenmana milli takımda yer alan Nazım Sangare, Ümit Milli takıma davet edilen Doğukan Sinik ve Çekya milli takımındaki Celustka katılmadı. Antrenmanın yıldızı ise Tarık Çamdal'ın kızı Mila Zeynep oldu. Küçük kız yaptığı hareketlerle, konuşması ve sevimliliği ile futbolcuların ilgi odağı oldu.

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