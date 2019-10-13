Deplasman seviyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor'da çalışmalar sürüyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti ile üst üste ikinci maçını da kazanan kırmızı-beyazlı takımda moraller yüksek... Başarılı teknik direktör Bülent Korkmaz, takımın son durumuyla ilgili bilgi verdi. İstikrar vurgusu yapan Korkmaz,ifadelerini kullandı.Antalyaspor takımının deplasmanda istediği oyunu oynadığını hatırlatan Korkmaz, "İnşallah bunu kendi sahamızdaki oyuna da yansıtırsak istikrarlı bir oyun, bir sonuçla devam ederiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, genç oyunculara şans vermeye devam edeceğinin de altını çizerek,şeklinde konuştu.