‘Biz bize yeteriz’

Süper Lig'de 7 haftayı 11 puanla 7'nci sırada tamamlayan Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımda teknik direktör Bülent Korkmaz ve deneyimli savunma oyuncusu Diego Angelo yaklaşan maçı ve sezonu değerlendirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda ilk sözü kaptan aldı.
YETENEKLİ İSİMLERE SAHİBİZ
İlk 7 haftanın değerlendirmesini yapan kaptan Diego Angelo, şu anda bulundukları durumun iyi olduğunu belirterek, "Kayserispor maçından 2 puan daha alabilirdik ama olmadı. Takım olarak tam bir aile ortamımız var"
dedi. Ligde kalıcı olmak istediklerinin altını çizen Diego, "Bunun için öncelikle 40 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. Ama bizim hedefimiz sadece ligde kalmakla sınırlı değil. Çok yetenekli futbolculara sahibiz ve iyi çalışıyoruz. Çok daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
MEHMETÇİĞE SELAM OLSUN
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise sözlerine tüm Mehmetçiğe selam göndererek başladı. "Dışarıdan ne tepki gelirse gelsin, bu ülke birbirine yeter. Bayrak ve vatan sevgisi böyle bir şey"
ifadeleriyle askerlerimize destek verdi. Milli maç arasında takım olarak çok iyi çalıştıklarını söyleyen Korkmaz, "Hedef olarak Diego '40 puan' dedi ama ben bir üstüne çıkıp 41 diyeyim. Öncelikli hedefimiz maç kazanmak. Kazandıkça bazı şeyler ortaya çıkacak" dedi. Antalyaspor'un bu hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçı ile ilgili görüşlerini de aktaran Korkmaz, "Bu hafta zor olacak. Puana ihtiyacı olan, hücumda atletik yapıda oyunculara sahip bir ekiple karşılaşacağız. Takım halinde oynadığımızda, hücumda ve savunmada takım olarak hareket ettiğimizde maçı kazanmaya adayız"
açıklamasında bulundu.