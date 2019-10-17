‘Biz bize yeteriz’

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 7 haftayı 11 puanla 7'nci sırada tamamlayan Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımda teknik direktör Bülent Korkmaz ve deneyimli savunma oyuncusu Diego Angelo yaklaşan maçı ve sezonu değerlendirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda ilk sözü kaptan aldı.İlk 7 haftanın değerlendirmesini yapan kaptan Diego Angelo, şu anda bulundukları durumun iyi olduğunu belirterek,dedi. Ligde kalıcı olmak istediklerinin altını çizen Diego,ifadelerini kullandı.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise sözlerine tüm Mehmetçiğe selam göndererek başladı.ifadeleriyle askerlerimize destek verdi. Milli maç arasında takım olarak çok iyi çalıştıklarını söyleyen Korkmaz,açıklamasında bulundu.