Seriye devam

GENÇLER'E

BİTİGEN

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de milli aradan sonra perde yeniden açılıyor.7 maçta 3 galibiyet ve 11 puanla 7'nci sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip ile henüz galibiyeti bulunmayan 17'nci sıradaki Gençlerbirliği, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Başkent ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.Antalyaspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesi hücum hattında iki önemli eksikle sahaya çıkacak. Gol silahlarından Gustavo Blaco ile Fredy Ribeiro sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Ameliyat olan Harun Kavaklıdere de takım arkadaşlarını tribünden izleyecek.G.BIRLIĞI'NDE 4 EKSİKBu sezon lige iyi başlayamayan Gençlerbirliği ise ligdeki ilk galibiyet için Antalya'ya geldi.Savunmanın etkili isimlerindenSakatlıkları süren Diallo ve Fabricio daANTALYASPOR ile Gençlerbirliği bugün 59'uncu kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 58 resmi maçın 23'ünü Antalyaspor kazanırken 17'sinden Gençlerbirliği galip ayrıldı. İki takım arasındaki 18 maç da berabere tamamlandı. Gençlerbirliği, Antalyaspor'a karşı son galibiyetini 2015 yılında almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 4 maçta Antalyaspor yenilmedi.ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Gençlerbirliği Bitigen yönetiminde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alırken, 2 maça Bitigen yönetiminde çıkan Antalyaspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bitigen son olarakile Gençlerbirliği takımlarının son maçta sahaya çıkan 11'lerinin değeri neredeyse eşit. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına çıkandeğerindeyken, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a karşı oynadığı