Seriye devam

Süper Lig'de milli aradan sonra perde yeniden açılıyor. Antalyaspor, bugün Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
7 maçta 3 galibiyet ve 11 puanla 7'nci sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip ile henüz galibiyeti bulunmayan 17'nci sıradaki Gençlerbirliği, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Antalyaspor'da hedef, Malatyaspor ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkarmak.
Başkent ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
GUSTAVO, FREDY VE HARUN KADRODA YOK
Antalyaspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesi hücum hattında iki önemli eksikle sahaya çıkacak. Gol silahlarından Gustavo Blaco ile Fredy Ribeiro sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Ameliyat olan Harun Kavaklıdere de takım arkadaşlarını tribünden izleyecek. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın Charles-Chico değişikliği dışında Fenerbahçe maçı 11'ini değiştirmesi beklenmiyor.
G.BIRLIĞI'NDE 4 EKSİK
Bu sezon lige iyi başlayamayan Gençlerbirliği ise ligdeki ilk galibiyet için Antalya'ya geldi. 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı siyahlı ekipte önemli eksikler var.
Savunmanın etkili isimlerinden Ahmet Oğuz ile Zargo Toure, kart cezaları nedeniyle Antalya'ya getirilmedi.
Sakatlıkları süren Diallo ve Fabricio da zorlu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
GENÇLER'E KARŞI AKREPLER ÖNDE
ANTALYASPOR ile Gençlerbirliği bugün 59'uncu kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 58 resmi maçın 23'ünü Antalyaspor kazanırken 17'sinden Gençlerbirliği galip ayrıldı. İki takım arasındaki 18 maç da berabere tamamlandı. Gençlerbirliği, Antalyaspor'a karşı son galibiyetini 2015 yılında almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 4 maçta Antalyaspor yenilmedi.
BİTİGEN İLE YENİLGİ YOK
ANTALYASPOR
ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Gençlerbirliği Bitigen yönetiminde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alırken, 2 maça Bitigen yönetiminde çıkan Antalyaspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bitigen son olarak Antalya'nın geçtiğimiz sezon 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçında düdük çalmıştı.
ANTALYASPOR
ile Gençlerbirliği takımlarının son maçta sahaya çıkan 11'lerinin değeri neredeyse eşit. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına çıkan ilk 11'inin değeri 8 milyon 700 bin Euro
değerindeyken, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a karşı oynadığı ilk 11'inin değeri, 8 milyon 50 bin Euro olarak belirlendi.