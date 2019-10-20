Bunun adı hezimet

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor evinde konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında hezimete uğradı. İlk yarısı, konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona eren maçı kırmızı beyazlılar 6-0 kaybetti. Gençlerbirliği, maçın başında Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatasında öne geçti. 1. dakikada kaleci Boffin'in ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Stancu'nun pasında Candeias, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 13. dakikada Candeias'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

21'de Gençlerbirliği, Bahadır'ın büyük hatası sonucu kaptırdığı toplaya ceza sahasına giren Candeias kalecinin sağından topu ağlara göndererek takımının üçüncü golünü kaydetti. -

3 23. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

23'te Bahadır Öztürk'ten sıyrılmak isteyen Sio, yerde kaldı. Maçın hakemi, savunmada son adam olduğu gerekçesiyle Bahadır'a kırmızı kart gösterdi. 37'de Stancu'nun pasında topla buluşup ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kale önünde topa bir kez daha dokunan Candeias, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

İLK YARI 5-0 SONA ERDİ

42'de Gençlerbirliği, farkı 5'e yükseltti. Candeias'ın pasında Sio'un ceza alanı sağ çaprazından şık şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-5 Karşılaşmanın ilk yarısı, başkent ekibinin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 56. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi. 57. dakikada Gençlerbirliği'nde Sessegnon'un pasında topla buluşup ceza sahasına giren Stancu, kaleci Boffin'in üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

0-6 GENÇLER İLK KEZ KAZANDI

90. dakikada Polomat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Boffin kurtarışıyla yedinci gole izin vermedi. Candeias'ın 'hat-trick' yaptığı karşılaşma, başkent ekibinin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Korkmaz'dan tek değişiklik

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, milli aradan önce oynanan son lig maçında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı. 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçından farklı olarak sakatlığı düzelen Charles'i ilk 11'e yazan Korkmaz, Chico'yu yedekler arasına çekti. Korkmaz, sakatlığı bulunan Gustavo, Fredy ve Harun Kavaklıdere ile form durumunu yeterli görmediği Cissokho'yu kadroya almadı.



SEZONUN ILKLERI!

ANTALYASPOR bu sezon ilk kez ilk yarıda 1'den fazla gol yedi. Kırmızı beyazlılar sezonun geride kalan 7 haftasında ilk yarılarda toplam 2 gol yerken, sadece dünkü maçın ilk 21 dakikası içinde kalesinde 3 gol gördü. Antalyaspor'da bu sezon ilk kırmızı kart gören futbolcu da Bahadır Öztürk oldu.