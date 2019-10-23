Ne varsa gençlerde var

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da profesyonel A takımın ağır yenilgi aldığı haftada Elit Lig'deki takımlar elde ettikleri sonuçlarla taraftarlara moral kaynağı oldu. Kırmızıbeyazlılar, Elit U14 Liginde Göztepe'yi 2-1 yendi. Elit U15 Ligi'nde ise yine İzmir ekibi ile 1-1 berabere kaldı.Gençler futbolcular maçlardan önce ve attıkları her golden sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam göndermesi ayakta alkışlandı.