Akla gelmemesi gereken senaryo

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'ya kaybeden Antalyaspor, 6 sezon sonra en kötü serisini yaşadı. Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve son olarak da Çaykur Rizespor karşısında puan alamayan kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez 4 karşılaşmayı üst üste kaybetti.
AYNI KÖTÜ SON OLMASIN
O dönemde üst üste 4 maçını kaybeden Antalyaspor, küme düşmekten de kurtulamamıştı.
Akrep,
sırasıyla Fenerbahçe, Sivasspor, Kasımpaşa
ve Elazığspor'a yenilmekten
kurtulamamıştı. Süper Lig'in 2013-
2014 sezonunda son haftalara girilirken
dört maç üst üste kaybeden
Antalyaspor, ligi 31 puanda tamamlamış
ve Süper Lig'e veda etmişti.
HER ŞEYİ YAPTIK OLMADI
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise Çaykur Rizespor maçında tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi. Korkmaz, "Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık, her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum''
diye konuştu.
SANGARE VE DOĞUKAN MİLLİ TAKIM'DA
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Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Kadroya Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Nazım Sangare de davet edildi. Kırmızı-beyazlıların genç futbolcusu Doğukan Sinik de Ümit Milli Takımımızın Andorra ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrıldı.