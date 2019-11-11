Akla gelmemesi gereken senaryo

SANGARE

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'ya kaybeden Antalyaspor, 6 sezon sonra en kötü serisini yaşadı. Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve son olarak da Çaykur Rizespor karşısında puan alamayanAkrep,sırasıyla Fenerbahçe, Sivasspor, Kasımpaşave Elazığspor'a yenilmektenkurtulamamıştı. Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda son haftalara girilirkendört maç üst üste kaybedenAntalyaspor, ligi 31 puanda tamamlamışve Süper Lig'e veda etmişti.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise Çaykur Rizespor maçında tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi. Korkmaz, "Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu.diye konuştu.Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Kadroya Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Nazım Sangare de davet edildi. Kırmızı-beyazlıların genç futbolcusu Doğukan Sinik de Ümit Milli Takımımızın Andorra ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrıldı.