Akrep’te kritik gün

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilmesinin ardından gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Teknik direktör Bülent Kork-maz'ın maçtan sonra görevine son verildiği haberlerine Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün'den yalanlama geldi.Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek,dedi.Görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılan Bülent Korkmaz, ikinci sezonunu geçirdiği Antalyaspor'da bu sezonsahadan 6 kez mağlubiyetle ayrıldı.ANTALYASPOR'UN ligdeki durumu ve aldığı puanlar oyunun karşılığı değil. Sivasspor ,Beşiktaş ve son Çaykur Rizespor maçlarında özellikle yabancı oyuncuların laubalik sonucu yaptığı bireysel hatalardan dolayı Antalyaspor puan alamadı. Kan değişikliğe adına Bülent Korkmaz'la yolları ayırmak 'pireye kızıp yorgan yakmaya' benzer…Özellikle yaşı büyük oyuncuların kendi düzenlerini korumak adına hareket ettiklerini düşünüyorum. Bunun doğru açılımı, tam bir ihanettir. Eğer yönetim Korkmaz'a güçlü destek verirse bu ihanetler önlenebilir.