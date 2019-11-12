Akrep’te kritik gün

Antalyaspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilmesinin ardından gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Teknik direktör Bülent Kork-maz'ın maçtan sonra görevine son verildiği haberlerine Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün'den yalanlama geldi. Süğlün, Korkmaz'ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. Yarın (bugün) yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir"
dedi.
NİHAİ KARAR BUGÜN
Görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılan Bülent Korkmaz, ikinci sezonunu geçirdiği Antalyaspor'da bu sezon 11 lig maçında 3 galibiyet 2 beraberlik elde ederken
sahadan 6 kez mağlubiyetle ayrıldı.
- MİNİ GÖRÜŞ -
Levent TÜZEMEN
Pireye kızıp yorgan yakmayın
ANTALYASPOR'UN ligdeki durumu ve aldığı puanlar oyunun karşılığı değil. Sivasspor ,Beşiktaş ve son Çaykur Rizespor maçlarında özellikle yabancı oyuncuların laubalik sonucu yaptığı bireysel hatalardan dolayı Antalyaspor puan alamadı. Kan değişikliğe adına Bülent Korkmaz'la yolları ayırmak 'pireye kızıp yorgan yakmaya' benzer… Antalyaspor yönetimi, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın arkasında durup daha güçlü kararlar alması için destek vermelidir.
Özellikle yaşı büyük oyuncuların kendi düzenlerini korumak adına hareket ettiklerini düşünüyorum. Bunun doğru açılımı, tam bir ihanettir. Eğer yönetim Korkmaz'a güçlü destek verirse bu ihanetler önlenebilir.