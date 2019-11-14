Akrep’te favori Tamer Tuna

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasından sonra kulüp yönetimi arayışlara başladı. Kırmızı beyazlı kulübün yöneticilerinin Göztepe'den ayrılan Tamer Tuna ile ilk görüşmeyi yaptıkları öğrenildi. Tuna ve ekibinin Antalyaspor'u çalıştırmaya sıcak baktığı ve teklife 'evet' dedikleri belirlendi.Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu'nun Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile de görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Ancak, Tudor'un Antalyaspor'u çalıştırmak için istediği rakamın astronomik olması onu gündemden çıkardı. Yönetimin sürekli takım değiştiren teknik adamlarla çalışmak istememesi de portföyü daraltıyor.Yeni bir teknik direktör bulununcaya kadar takımı Futbol Direktörü Sedat Karabük ile İbrahim Dağaşan'ın çalıştıracağı bildirildi. Karabük ve Dağaşan'ın milli arada takımı çalıştırıp Gaziantep maçına hazırlayacakları kaydedildi. Kamuoyunda ise genel kanı bu ikilinin devre arası ve yeni teknik adam gelene kadar takımın başında kalmalarından yana.