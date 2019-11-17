Sert başladı!

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Stjepan Tomas, gelir gelmez ağırlığını hissettirdi. Resmi imzayı attıktan sonra ayağının tozuyla önceki akşam ilk çalışmasına çıkan Hırvat teknik adam, dün sabah da ikinci çalışmasında takımla birlikte oldu.

YAKINDAN İLGİLENİYOR

Tomas, oyuncularına yaklaşık 90 dakika süren bir antrenman yaptırırken oyuncuların adeta pestilini çıkarttı. Beşe iki top kapma oyunuyla başlayan antrenmanlar yarım sahada çift kale maçla devam etti ve kondisyon artırıcı çalışmalarla tamamlandı. 1.5 süren antrenman boyunca yerinde hiç durmayan teknik direktör Tomas, yardımcıları ile birlikte antrenmanın her anına müdahale etti. Futbolcular da yeni teknik ekibin her çalışmasına yüksek konsantrasyon ile ayak uydurmaya çalıştı. Oyuncuların antrenmanların sonunda bir hayli yorgun oldukları gözlendi.

AYHAN AKMAN İŞ BAŞI YAPTI

ANTALYASPOR'DA

Stjepan Tomas'ın yardımcıları da kesinlik kazandı. Tomas ile birlikte Antalya'ya gelen ve idmanlara birlikte çıkan Ayhan Akman, kaleci antrenörü Marjan Mrmic ve kondisyoner İtalyan Giovanni Melchiorre Akrep'te görev yapacak. İtalyan kondisyonerin Melchiorre'nin kısa bir zaman sonra, halen Hırvatistan Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Mrmic'in ise milli maçların ardından takıma katılacağı açıklandı. Teknik ekipte ayrıca önceki dönemde de yer alan İbrahim Dağaşan, Aykut Sincanlıoğlu ve Önder Gülcan da bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar bugünü izinli olarak geçirecek ve yarından itibaren Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak.